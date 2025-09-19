В Самарской области состоялось первенство России по современному пятиборью

159

В Самаре в течение трех дней разыгрывалось первенство страны по современному пятиборью среди кадетов – спортсменов в возрастных группах 15-16 и 17-18 лет. В соревнованиях участвовали представители 12 регионов России – все сильнейшие атлеты своего возраста, в том числе сборная Самарской области.

Первенство проходило на двух спортивных объектах региона: в спортивном комплексе «Орбита» проводились соревнования по плаванию и фехтованию, а на расположенном рядом стадионе «Орбита» спортсмены преодолевали полосу препятствий, которая с 2025 года официально заменила конный спорт в программе современного пятиборья, и проходили заключительный этап соревнований – лазер-ран, то есть совмещение бега и стрельбы из лазерного пистолета.

Сборная Самарской области была представлена на соревнованиях несколькими командами и выступила успешно. Наши атлеты стали победителями в соревнованиях юношей 17-18 лет – первое место заняли Артем Рамазанов и Александр Мараховский и в смешанной эстафете – первенствовали Полина Романова и Александр Мараховский. Среди кадетов 15-16 лет бронзовые медали взяли девушки – Татьяна Левшина и Варвара Кудаева и смешанная команда – Татьяна Городкова и Дмитрий Пачколин.

Самарская область является одним из ведущих регионов России по уровню развития современного пятиборья. Вид является базовым для региона. Спортсмены Самарской области в течение многих лет входят в состав национальной и юниорской сборных России.

- Мы активно занимаемся популяризацией современного пятиборья. Успешно проводим соревнования по лазер-рану для любителей – детей и взрослых, в том числе ветеранов СВО. Очень значимы для нас и официальные спортивные соревнования. На этом первенстве были представлены сильнейшие по рейтингу юниоры, и Самарская область смогла выставить по две команды в каждой категории, - рассказал президент Федерации современного пятиборья Самарской области Андрей Терентьев.

Главный судья соревнований, советник президента Федерации современного пятиборья России Роман Лебедев поделился, что в Самаре на данный момент подготовлена одна из лучших площадок для проведения соревнований.

- Для современного пятиборья площадка в Самаре на стадионе и в спорткомплексе «Орбита» идеальна по техническим требованиям. По олимпийской программе в ближайшие годы предусматривается проведение всей программы пятиборья в финальных соревнованиях среди взрослых за 90 минут. К этому мы и будем стремиться, и самарская площадка для этого хорошо подходит. Благодарен правительству Самарской области и региональной федерации за проведение этих соревнований и думаю, что мы будем проводить здесь старты всероссийского уровня и в дальнейшем, - сказал Роман Лебедев.

Проведение всероссийских соревнований по современному пятиборью на территории Самарской области способствует популяризации этого вида спорта и вовлечению в занятия спортом детей и молодежи. Это отвечает целям государственной программы «Спорт России». В регионе также действует областная программа поддержки массового и детско-юношеского спорта «Мастер спорта», разработанная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

Фото: Минспорта Самарской области