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В Самарской области состоялась XVII «Гонка чемпионов»

26 января 2025 12:38
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В Самарской области состоялась XVII «Гонка чемпионов»

 

В Ставропольском районе Самарской области у села Сосновка на полигоне «АвтоВАЗа» 24 и 25 января проходили соревнования по автоспорту – традиционная Гонка чемпионов с участием сильнейших автогонщиков страны. Пилоты разыгрывали переходящий приз – трофей «Серебряная ладья».

Участие в соревнованиях приняли российские пилоты Формулы-1 Виталий Петров и Никита Мазепин, победитель ралли «Дакар» Эдуард Николаев, чемпионы России, обладатели кубков России по кольцевым автогонкам, картингу, дрифту и другим видам автоспорта.

24 января прошли квалификационные заезды, в которых пилоты познакомились с ледовой трассой протяженностью 2,5 километра и распределили стартовые номера с 1-го по 16-й. Вечером этого дня в Тольятти участники гонки провели автограф-сессию.

25 января проходила основная часть гонки. На торжественном открытии спортсменов и болельщиков приветствовали руководитель программы развития российского автоспорта, президент Российской автомобильной федерации Борис Ротенберг, вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, представители концерна «АвтоВАЗ».

«В Тольятти один из лучших ледовых автотреков страны. Профилированная по высоте с множеством сложных поворотов замкнутая трасса является отличной площадкой для сильнейших гонщиков страны. Сегодня на старте XXVII «Гонки чемпионов» по автоспорту чемпионы и обладатели Кубка России, гонщики из «Формулы-1», дрифта, ралли, кольцевых гонок, картинга и других дисциплин автоспорта. Каждому из спортсменов желаю получить бесценный соревновательный опыт, пусть победит сильнейший. А мы, правительство региона, продолжим развивать славные традиции автоспорта и технических видов спорта Самарского края», - сказал Дмитрий Яковлев, приветствуя спортсменов и зрителей.

Участники гонки состязались в парных заездах на гоночных автомобилях «Лада Веста». Затем восьмерка сильнейших провела заезды на выбывание. В полуфиналах первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров оказался быстрее уроженца Тольятти, пилота «ТАИФ Мотоспорт», неоднократного победителя Гонки чемпионов Дмитрия Брагина. А пилот тольяттинской команды «ЛАДА Спорт Роснефть», победитель квалификации, уроженец Екатеринбурга Кирилл Ладыгин превзошел многократного призера Гонки чемпионов Егора Санина.

В финале, который проходил на гоночных автомобилях новой модификации «Лада Искра», Ладыгин в двух заездах был сильнее Петрова и стал победителем соревнований. Петров - второй, Санин - третий.

Кирилл Ладыгин завоевал трофей «Серебряная ладья» в девятый раз - он является рекордсменом Гонки чемпионов по количеству побед.

Проведение зрелищных мероприятий по автоспорту способствует росту популярности вида спорта и вовлечению населения в занятия физкультурой и спортом, что напрямую влияет на укрепление здоровья детей и молодежи и увеличение продолжительности жизни старшего поколения и отвечает целям национальных проектов России. С целью поддержки и развития спорта в Самарской области действует инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым программа «Мастер спорта».

Опыт Самарской области в проведении крупных спортивных мероприятий был учтен при выборе места XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Он состоится в нашем регионе осенью 2025 года.

 

Фото - Минспорта Самарской области.

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