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В Самарской области состоялась торжественная церемония вручения знаков ГТО
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В Самарской области состоялась торжественная церемония вручения знаков ГТО

18 августа 2022 14:44
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Мероприятие было посвящено 80-летнему юбилею самарского футбольного клуба «Крылья Советов».

Мероприятие было посвящено 80-летнему юбилею самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Награждение провели врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и ветеран «Крыльев», посол ГТО Валерьян Панфилов.

В Самарской области с детского сада ведется системная работа по подготовке к выполнению норм ГТО. В губернии участниками самого массового физкультурного движения России стали свыше 470 тысяч жителей региона. По абсолютному числу зарегистрированных участников наш регион располагается на 3 месте среди субъектов ПФО.

«В нашем регионе растет популярность ГТО. Все больше жителей Самарской области приобщается к систематическим занятиям физической культурой. С ГТО начинается путь к здоровому образу жизни», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Напомним, что с начала июня при поддержке областного Правительства впервые проходит акция «Лето в стиле ГТО», которая охватила 37 муниципалитетов региона. Развитие физкультуры и спорта, а также приобщение людей к активному образу жизни - одна из целей нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области реализация нацпроекта - на контроле губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото:   минспорта СО

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