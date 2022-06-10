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В Самарской области состоится 38-я Усинская регата

10 июня 2022 12:39
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в Самарской области состоится 38-я Усинская регата

С 11 по 18 июня 2022 года в Самарской области состоится 38-я Усинская регата (гоночные дни 12-17 июня), которая соберет свыше 200 яхт. 

«Усинская регата» - одна из массовых регат региона. На старт выйдет более 200 яхт, которые будут соревноваться в 16-ти  классах: «Лазер-Стандарт», «Лазер-Радиал», «Лазер 4.7», «Луч», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «420», «29й», «Финн», «Европа», «470», «470-смешанный», «Оптимист», «Зум 8», «Кадет» и «Парусная доска Техно». Главный судья соревнований Игорь Малетин (чемпион РСФСР, заслуженный тренер России, судья всероссийской категории).

За призы Усинской регаты будут бороться дети от 9 лет, а также юноши и девушки, юниоры до 24 лет. В основном это воспитанники спортивных школ Самарского области («СШОР №6», «СШОР №1» и «СШОР №14 "Жигули"»). Отметим, что отделения этих школ открыты в тольяттинских яхт-клубах «Дружба», «Остров Сокровищ», «Искра», а также в Самаре на водно-спортивной базе «Волга».

Участниками 38-й Усинской регаты также станут действующие члены Сборной России по парусному спорту, представляющий Самарский регион.

«Существует мнение, что яхтенный спорт только для богатых, – говорит президент Самарской областной федерации парусного спорта Евгений Козлов, – но во всех государственных и бюджетных спортивных школах региона занятия для детей бесплатные».

«Одна из главных задач 38-й Усинской регаты, как и всех других соревнований, проводимых Самарской областной федерацией парусного спорта, – это привлечение молодёжи в яхтенные секции и спортивные школы региона», – подчеркивает Евгений Козлов.

Расписание Регаты:
11 июня 2022 года (суббота) - прибытие яхтсменов в лагерь на реке Уса (в районе турбазы «Золотые пески»), мандатная комиссия. 
12 июня (воскресенье) 10:00 торжественное открытие (парад, поднятие флага и пр.).
Начало гонок в 12:00.
13, 14, 15, 16 июня гонки проводятся с 11:00 до 17:00.
17 июня гонки с 11:00. С 13:00 старты не даются.
17 июня (пятница) в 17:00 - торжественное награждение победителей и закрытие регаты.
18 июня - запасной день, день отъезда
 

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