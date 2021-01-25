В Самарской области разработают программу развития яхтенного туризма и парусного спорта

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Благодаря договоренностям, достигнутым между первым вице-президентом всероссийской федерации парусного спорта Игорем Ченцовым и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, в министерстве спорта состоялось совещание по вопросу развития дисциплин на территории 63 региона.

Заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и член Президиума ВФПС и директор тольяттинской спортивной школы олимпийского резерва № 14 "Жигули" Александр Гущин рассказали о положении дел в парусном спорте и яхтенном туризме в Самарской области.



Парусный флот Самарской области насчитывает более 400 вымпелов, из них 170 крейсерских и более 250 спортивных судов.



На территории губернии работают 16 яхт-клубов, 2 клуба кайтинга, государственная и муниципальная парусные школы. Спортсменов тренируют 22 тренера, а обслуживают соревнования около 30 аттестованных судей.



Во время обсуждения развития крейсерского спорта и яхтенного туризма на территории Самарской области особое внимание было уделено уже реализуемому проекту строительства набережной Автозаводского района Тольятти. Там будет удобно заниматься спортсменам.



Также рассмотрены вопросы развития виндсерфинга, кайтбординга и сноукайтинга.



По итогам совещания решено разработать программу развития яхтенного туризма и парусного спорта в Самарской области до 2035 года, а также сформировать наблюдательный совет Самарской областной федерации парусного спорта, который будет отвечать за результат, пишет Сова.инфо.

Фото: Дильдина Светлана