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В Самарской области прошли соревнования по горнолыжному спорту "Соколята" для детей от 8 до 15 лет в дисциплинах слалом и слалом-гигант. На турнир съехались юные горнолыжники из Самары, Тольятти, Москвы, Красноярска, Нижнего Новгорода, Саратова, Сарова, Дмитрова, Ульяновска, Хвалынска и Вольска.



В слаломе-гиганте в младших возрастных группах победителями стали Милана Солошенко, Степан Грохольский (оба - Красноярск), Лиа-Вера Чернякова, Михаил Нечипоренко (оба - Дмитров), Марианна Ретюнская, Леонид Рудниченко, Полина Качайкина и Даниил Протопопов (все - Самара).



На следующий день в соревнованиях по слалому победы одержали Милана Солошенко, Ярослав Кантимиров, Александр Грешнов (все - Красноярск), Дарья Казьмина (Хвалынск), Амелия Хасянова (Москва), Александр Рожков, Ева Шишкина (оба - Тольятти), Даниил Протопопов (Самара), собощает Минспорта региона.

Как ранее сообщалось, по словам организаторов, что в Самарской области есть все условия для занятий горными лыжами и сноубордингом.

