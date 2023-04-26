В Самарской области прошла IV Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам физической культуры и спорта

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25 апреля 2023 года в Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция с Международным участием «Актуальные проблемы теории и практики спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры».

«Абсолютно убеждена в том, что только сочетание науки и практики - залог развития физкультуры и спорта на современном этапе, - отметила и.о. ректора СГСПУ Светлана Бакулина. – И наш университет центр такого взаимодействия в нашем регионе, потому что именно в нашем вузе готовят тренеров, это делаем только мы, а еще учителей физической культуры. Для меня, как для руководителя вуза, крайне важно, чтобы наши студенты из «первых уст» узнавали обо всех переменах в сфере спортивной подготовки. Я хочу поблагодарить наших высокопоставленных гостей, которые нашли время и приняли участие в нашей конференции».

Среди почетных гостей участие в мероприятии приняла врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она рассказала о перспективах развития системы подготовки спортивного резерва в Самарской области в условиях современных вызовов и уточнила, что студенты Самарского государственного социально-педагогического университета могут начать свою трудовую деятельность по специальностям, которые соответствуют направлениям подготовки, уже с третьего курса.

«Благодаря Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову в регионе развивается спортивная инфраструктура, привлекаются средства из федерального бюджета, открываются объекты и площадки ГТО, - подчеркнула Лидия Рогожинская. – Я с гордостью хочу отметить, что наш регион находится в числе лидеров, которые готовят спортивный резерв».

По мнению Рогожинской, этому способствует слаженная работа и выстроенные взаимоотношения всех уровней власти, качество подготовки тренеров и преподавателей Самарской области.

Во второй части конференции ведущие тренеры губернии провели мастер-классы, во время которых участники мероприятия не в теории, а на практике познакомились с современными технологиями тренировочного процесса.