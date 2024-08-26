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В Самарской области прошел первый фестиваль по хоккею с шайбой «Хоккей на Волге»

26 августа 2024 16:57
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Сборная Самарской области стала третьей.

В Самарской области прошел первый фестиваль по хоккею с шайбой «Хоккей на Волге». В течение трех дней в Самаре в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» проходили матчи в трех категориях.

Одним из этапов фестиваля стал турнир среди детских хоккейных команд, составленных из игроков 2016-2017 годов рождения. В нем сыграли четыре команды из Самарской области. По результатам всех матчей победителем соревнований стали юные игроки тольяттинской «Лады», второе место занял клуб «СШОР-1 ЦСК ВВС» из Самары, бронзовые медали достались «Академии» из Усть-Кинельского и самарскому «Титану».

В турнире по следж-хоккею сыграла сборная Самарской области, составленная из ветеранов СВО. Ветераны боевых действий в нашем регионе занимаются хоккеем в двух командах, созданных в конце 2023 года при профессиональных клубах нашего региона – «Лада-следж» и «ЦСК ВВС-следж». Соперниками нашей сборной стали следж-хоккейные команды из разных регионов России, в составе которых сыграли не только ветераны СВО, но и профессиональные игроки в следж-хоккей, и любители. Среди них были как мужчины, так и женщины с поражением опорно-двигательного аппарата.

По итогам турнира лучший результат показал следж-хоккейный клуб «СКА-Стрела» из Санкт-Петербурга, серебро у «Торпедо-следж» из Нижнего Новгорода. Сборная Самарской области стала третьей. На четвертом месте – сборная Приволжского федерального округа «Больше чем спорт», пятые – хоккеисты «Легион-СВО» из Ростова-на-Дону.

Также в рамках фестиваля прошел предсезонный турнир среди команд ВХЛ. Победителем соревнований по дополнительным показателям стал самарский ЦСК ВВС. По две победы также одержали «Челны» из республики Татарстан и «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Четвертой стала «Ижсталь» из Удмуртии. Лучшим игроком турнира стал самарец Артем Манукян, лучшим вратарем признан Владимир Сартаков.

- Самарская область впервые опробовала новый формат соревнований – фестиваль хоккея. Это замечательный формат, в котором есть победители, но нет проигравших. Самые активные наши участники – это дети. В России в целом и в нашем регионе в частности все делается для того, чтобы у подрастающего поколения были условия для занятий спортом. На этом фестивале дети имеют возможность сыграть на большой ледовой арене и вблизи посмотреть на тех, на кого им стоит равняться. Это и профессиональные игроки – герои спорта, и следж-хоккеисты – герои Отечества, люди с безграничными возможностями, - рассказала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В церемониях награждения победителей также приняли участие президент федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов, директор ХК ЦСК ВВС Юрий Ковтун, младший лейтенант, ветеран СВО Дмитрий Худошин и директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов.

 

Фото: ГАУ СО "Самара Арена" и фото - ХК ЦСК ВВС

Теги: Самара

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