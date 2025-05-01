В Самарской области прошел Паралимпийский урок для участников чемпионата «Абилимпикс»

136

В Самарской области завершился региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».



В рамках чемпионата Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области провел Паралимпийский урок. Участники чемпионата «Абилимпикс» узнали о возможностях адаптивных видов спорта для физического и социального развития людей с инвалидностью, познакомились с историей паралимпийского движения и получили информацию о развитии адаптивного спорта в нашем регионе.



Гостями мероприятия стали хоккеисты «Лады-следж» - ветераны специальной военной операции, которые несмотря на полученные ранения нашли в себе силы заниматься спортом и теперь являются участниками и победителями соревнований всероссийского уровня по следж-хоккею.

Фото: минспорта СО