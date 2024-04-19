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В Самарской области прошел фестиваль ГТО среди студентов

19 апреля 2024 13:21
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В Самарской области прошел фестиваль ГТО среди студентов

В Самарской области завершился фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди студентов вузов. Отборочные этапы проходили на базе вузов, а очный этап был разыгран 18 апреля в спорткомплексе «Маяк» в Самаре. На участие в нем заявились 10 команд из 7 вузов региона. Фестиваль был посвящен Году семьи, объявленному Президентом страны Владимиром Путиным, и 10-летию комплекса ГТО в современной России.

В составе каждой команды выступили по 8 человек. Юноши и девушки соревновались в личном многоборье ГТО, которое включало испытания на силу, скорость, гибкость и умение плавать. Также команды приняли участие в эстафете «Гонка ГТО», соревнованиях по стрельбе из электронного оружия и спортивному ориентированию.

«Спортивную подготовку проходят 100% студентов нашего вуза, около 40% из них, кроме того, регулярно занимаются тем или иным видом спорта, – рассказал Дмитрий Сараев, инспектор отдела воспитательной и социальной работы Самарского юридического института. – Участие в соревнованиях комплекса ГТО позволяет студентам проверить уровень развития разных физических качеств, а получение спортивных званий кандидата или мастера спорта дает прибавку к стипендии».

По результатам личных соревнований победителями стали Екатерина Патрикеева из Самарского социально-педагогического университета и Александр Резник из Самарского университета имени Королева. В «Гонке ГТО» быстрейшими были студенты Самарского университета. В общем командном зачете первое место заняла сборная Самарского университета, второе – команда Самарского юридического институт ФСИН России, третье – команда Самарского государственного технического университета.

Комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». За 10 лет к нему присоединились 22,5 млн жителей России, в том числе около 600 тысяч жителей Самарской области. В нашем регионе развитие спорта, создание необходимой для этого инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Фото – Минспорт Самарской области

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