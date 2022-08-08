Я нашел ошибку
Главные новости:
Сызранцы обратились за помощью к главе региона Дмитрию Азарову.
Сызранцы помогли своему соседу-инвалиду: в доме пенсионера появился удобный пандус
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с участием руководителей и представителей министерств и ведомств региона.
Облправительство продолжает контролировать исполнение региональных составляющих нацпроектов
Запрет будет действовать во всех лесничествах губернии в период с 9 по 23 августа 2022 года включительно.
В Самарской области введен полный запрет на посещение лесов 
Премьер регионального Правительства обсудил с коллегой приоритетные направления работы молодежного кабинета министров.
В Самаре состоялась рабочая встреча двух председателей Правительства
Наряду с сотрудниками УИС Самарской области в мероприятии приняли участие и члены их семей.  
В УФСИН СО прошел 41-й фестиваль сотрудников УИС
С помощью зрения мы получаем 90% информации об окружающем нас мире. Поэтому очень важно беречь зрение.
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского Ольга Жукова дает рекомендации как сохранить хорошее зрение на долгие годы 
К участию были допущены более 100 сотрудников, которых разделили на три возрастных группы.
В губернии прошел легкоатлетический кросс среди сотрудников ОВД
На пляжах проводятся мастер-классы, турниры по настольным играм и развлекательные мероприятия, которые можно посетить вместе с детьми.
В Самаре на Некрасовском и Полевом спусках продолжает работу Доступный пляж
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.11
EUR 61.36
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В губернии прошел легкоатлетический кросс среди сотрудников ОВД
В  Самарской области пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня физкультурника
В Самаре проходит уличный спектакль-променад по историческим местам города «Путешествие одного пианино»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В  Самарской области пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня физкультурника

8 августа 2022 16:44
150
Центральной площадкой празднования дня спорта и здорового образа жизни станет вторая очередь самарской набережной Волги.

13 августа в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня физкультурника. С 1939 года ежегодно во вторую субботу августа в России празднуют этот день. В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.

Центральной площадкой празднования дня спорта и здорового образа жизни станет вторая очередь самарской набережной Волги.

Старт основной программы главного спортивного праздника года в 16.00. Всех гостей приглашают принять участие в масштабном спортивном квесте. Он будет состоять из 8 «станций»: армрестлинг, искусственный скалодром, мини-гольф, лазерный тир, северная ходьба, ГТО, надувная полоса препятствий, тесты на знание ЗОЖ. Для самых юных участников разработан детский квест, состоящий из нескольких «станций»: детская страна, настольные игры, аквагрим и парк аттракционов. Ни один участник детского квеста не останется без памятного сувенира!

Для гостей и жителей Самарской области будет организована акция по заполнению тематических открыток «Спасибо, парни!», будет работать выставка военных артефактов и пункт отбора на военную службу по контракту «Самарский батальон».

С четырех часов дня начнут работу интерактивная площадка авиамодельного спорта и федерации кинологического спорта. А волейбольный клуб «Нова» предложит гостям спортивного праздника сразиться в товарищеском матче. Также участники и гости праздника смогут познакомиться с молодым и развивающимся в Самарском регионе видом спорта «Сквош».

Региональная спортивная школа олимпийского резерва №5 подготовила показательные выступления и мастер-классы от воспитанников школы, неоднократных чемпионов и призеров международных и всероссийских турниров по фехтованию.
Федерация баскетбола проведет мастер-классы на мобильном баскетбольном корте 3х3. Спортивный клуб «Мега-Лада» представит мототехнику, на которой все желающие смогут сфотографироваться со спортивными мотоциклами и талисманом клуба рысью Лаки.

На площадке региональной спортивной федерации футбола пройдут мастер-классы и консультациями от специалистов федерации, а также будет работать 3D-фотозона.

В рамках праздника состоится финальный этап фестиваля единоборств «АйкиЛето 2022». Он будет состоять из 2-х частей: открытые мастер-классы от обладателя 6-го дана айкидо Дмитрия Цапаева и показательные выступления участников – детских коллективов и секций айкидо Самарской области.

В пляжной зоне набережной будут работать площадки по пляжному футболу, пляжному волейболу, пляжному теннису и регби. В акватории второй очереди набережной реки Волги пройдет парусная регата. Показательные выступления представят спортсмены-парашютисты Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России.

Региональный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» организует работу информационно-методического центра, где любой желающий сможет зарегистрироваться в электронной базе комплекса ГТО и выполнить в тестовом режиме ряд нормативов. Также в поддержку здорового образа жизни развернется работа объединенного лектория от специалистов ЗОЖ и психологов Самарского областного центра медицинской профилактики, специалистов спортивных клубов и организаций.

Областное министерство спорта совместно с администрацией городского округа Самара представят аллею спортивных школ и организаций, где представители учреждений расскажут о достижениях своих воспитанников и ответят на вопросы гостей.

На центральной сцене у бассейна ЦСК ВВС пройдут выступления спортивных клубов и федераций, профессиональных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов. В 16:00 на медиаэкранах сцены начнется онлайн-трансляция матча чемпионата России по футболу между командами «Локомотив» и «Крылья Советов».

Финальным спортивным мероприятием Дня физкультурника станет легкоатлетический ночной забег «Огни Самары», который объединит участников на дистанциях 1586 метров, 5 и 10 километров. Участники ночного забега смогут принять участие во флешмобе «Za спорт!», выстроившись c фонариками в форме буквы «Z». Светящийся в темноте символ борьбы за правду и мир будет виден с высоты птичьего полета. Так самарцы еще раз выкажут поддержку воинам-участникам специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
К участию были допущены более 100 сотрудников, которых разделили на три возрастных группы.
08 августа 2022, 17:29
В губернии прошел легкоатлетический кросс среди сотрудников ОВД
К участию были допущены более 100 сотрудников, которых разделили на три возрастных группы. Спорт
122
Зрители смогут не только стать непосредственными участниками происходящих событий, но и узнать много нового о Самаре, посмотреть на привычные места под новым ракурсом и даже посетить настоящий концерт!
08 августа 2022, 15:16
В Самаре проходит уличный спектакль-променад по историческим местам города «Путешествие одного пианино»
Зрители смогут не только стать непосредственными участниками происходящих событий, но и узнать много нового о Самаре, посмотреть на привычные места под новым... Культура
208
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
07 августа 2022, 13:41
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
В рамках фестиваля пройдут традиционные конкурсы: вишневого пирога, конкурс «Вишневая фантазия» и конкурс костюмов "Вишневый сад". Культура
527
В центре внимания
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
8 августа 2022  13:48
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
212
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
8 августа 2022  13:29
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
205
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
8 августа 2022  10:14
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
238
Днем 8-10 августа 2022 года местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
7 августа 2022  12:31
Днем 8-10 августа местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
534
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
7 августа 2022  11:36
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
504
Весь список