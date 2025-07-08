В Самарской области пройдет фестиваль пляжных видов спорта «Золотые пески – Богатое»

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С 25 по 27 июля в Самарской области пройдет областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд «Золотые пески – Богатое» имени Николая Ахатчикова. Соревнования пройдут на берегах реки Самара в районе озера Сызганское в селе Богатое.

Участие в соревнованиях примут сельские команды и команды малых городов по пляжному футболу и волейболу. Итоги будут подводиться в разных возрастных категориях, кроме того, в волейболе будет разыграна категория микст – смешанные пары. К участию приглашаются юниоры 2008 года рождения и моложе и взрослые – без верхней планки ограничения возраста.

Игры пройдут одновременно на 30 площадках для пляжного волейбола и 9 полях для пляжного футбола.

Победители и призеры получат медали, кубки и дипломы министерства спорта. Кроме того, будут отмечены лауреаты в индивидуальных номинациях: лучших игрок, лучший по амплуа и самый техничный игрок.

Участие в соревнованиях бесплатное. Заявки принимаются до 23 июля по почте sport.bogatoe@yandex.ru.

Подробности о правилах участия в группе Центра физической культуры и спорта Богатовского района: https://vk.com/bogatoe_sport .

Ежегодно в фестивале «Золотые пески – Богатое» принимают участие сотни любителей активного образа жизни. Мероприятие проводится в целях пропаганды физкультуры и спорта как основного средства укрепления здоровья, популяризации активного образа жизни и пляжных видов спорта среди сельского населения Самарской области и соседних регионов, что отвечает целям госпрограммы «Спорт России».

В Самарской области с целью поддержки и развития массового спорта действует региональная программа «Мастер спорта», разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева.

Фото – Минспорт Самарской области