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В Самарской области пройдет фестиваль комплекса ГТО среди школьников

15 апреля 2025 20:32
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В Самарской области пройдет фестиваль комплекса ГТО среди школьников

Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций региона в 2025 году будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль состоит из двух этапов:

 предварительный этап проводится в муниципальных образованиях Самарской области до 12 мая 2025 года

 13 мая 2025 года состоится региональный этап соревнований среди участников 12-15 лет в тольяттинском легкоатлетическом манеже

 В региональном этапе примут участие команды муниципальных образований Самарской области в составе: юноша и девушка 12-13 лет; юноша и девушка 14-15 лет.

 В программе многоборье ГТО: бег на короткую и длинную дистанцию, наклон, подтягивание или отжимание, прыжок в длину, плавание.

 По итогам соревнований определяются победители в личном зачете и в командном первенстве.

️Участники, показавшие высокие результаты на региональном этапе, станут кандидатами в состав сборной команды Самарской области для участия во всероссийском финале фестиваля в МДЦ «Артек»!

 Заявки на участие в фестивале принимаются до 5 мая по установленной форме на адрес электронной почты gaugto-ct@mail.ru
Форма заявки и подробности в соцсетях регионального оператора ГТО.

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