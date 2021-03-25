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В Самарской области продолжается прием заявок на участие в Гимнастраде - общероссийском фестивале гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений, который организует Международная академия спорта Ирины Винер в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

На первом этапе командам необходимо записать выступление на видео и направить в адрес оргкомитета. Направлений три - «Общая гимнастика», «Гимнастические виды спорта» и «Танцевальный марафон». Заявки могут подать коллективы численностью от 10 человек, возраст участников – от 5 до 28 лет.

К участию в Гимнастраде готовятся различные спортивные и творческие коллективы Самарской области. Свой номер репетируют и ребята из танцевального коллектива «Веснянка» самарской детской школы искусств №3 «Младость». Как рассказывает Елена Першиц, педагог дополнительного образования школы, их танцевальный номер содержит большое количество сложных спортивных элементов, что требует серьезной подготовки. «Занимаемся мы 3 раза в неделю по 2 часа. Акробатические элементы непростые – шпагат, колесо, кувырки, переворот. Мы усердно готовимся, репетируем, надеемся победить», - говорит она.

Для участницы «Веснянки» Валерии Бабайцевой танцы – хобби, занимается она уже 6 лет. «Мне нравится танец, потому что мы его создавали сами. В этот номер мы вложили душу, каждая девочка придумала свое движение. Тренировались каждое занятие. Наш номер заслуживает победы, потому что мы очень стараемся», - рассказывает она о процессе подготовки.

Прием заявок завершается 31 марта. Далее участников, чьи выступления будут отобраны оргкомитетом, ждут очные соревнования, которые пройдут 13-14 апреля в УСЦ «Грация». Сильнейшие команды отправятся в Москву на всероссийский финал, который пройдет с 17 по 21 июня.