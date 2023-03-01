В Самарской области наградили победителей регионального этапа Всероссийских соревнований «Золотая шайба»

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28 февраля завершился региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в Самарской области. Финальные игры и торжественная часть подведения итогов прошли на льду физкультурно-спортивного комплекса «Ипподром-Арена». В мероприятии приняли участие спортсмены, тренеры, родители юных хоккеистов и почетные гости.

В регионах Приволжского федерального округа под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации Игоря Комарова на базе Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» создана целая система соревнований: от школьного и районного уровня до окружного и всероссийского.

В этом году в соревнованиях первого этапа в муниципальных образованиях 63 региона приняли участие 141 команда. В региональном этапе за медали боролись 47 команд. Всего в состязаниях приняли участие 1307 юных хоккеистов.

«Хоккей в регионах становится еще более популярным и доступным. Этот вид спорта привлекает не только мальчишек, но и девчонок, которые также выходят на лед и достигают отличных результатов! Главное – тысячи ребят увлечены командной игрой, увлечены спортом! Огромная заслуга в этом принадлежит родителям и тренерам. Вы собственным примером прививаете детям любовь к спорту, учите взаимному уважению, дисциплине, постоянно двигаться вперед и не сдаваться!» - подчеркнул в своем приветствии главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов.

По инициативе полпреда победители и призеры получили сертификаты на приобретение хоккейной экипировки и комплектов клюшек. А лучшие тренеры награждены грантом «За большой личный вклад в развитие детского и юношеского хоккея и воспитание здорового молодого поколения». В этом году среди городских команд поддержку получили: Максим Губарев («Волга»: г.о. Сызрань), Андрей Дадакин («Чайка» г.о. Самара), Антон Ховрин («СпортГрад», г.о. Отрадный) и Антон Киселев («Метеор» г.о. Новокуйбышевск). Среди сельских – Беслан Гилхаев («Дубрава», м.р. Волжский), Виталий Мрясов («Вымпел», м.р. Шенталинский), Степан Петров («Белый Барс», м.р. Кошкинский) и Олег Шлыков («Шершни» м.р. Пестравский).

«2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Все, кто работает с подрастающим поколением по призванию и от души, заслуживают особого почета и уважения», - отметил Михаил Феоктистов.

Сегодня «Золотая шайба» объединяет более 80 регионов, более 44 тысяч детей и подростков по всей стране. В текущем сезоне Всероссийские соревнования приурочены к 100-летнему юбилею Всеволода Боброва, великого хоккеиста и тренера.

«Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе уделяется большое внимание развитию детско-юношеского спорта. Турнир «Золотая шайба» является мощным стимулом для развития подрастающего поколения. Поздравляю всех с завершением турнира, а победителям желаю достойно представить наш регион на Всероссийских соревнованиях», - сказала заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.

Победители соревнований:

«Белый Барс» м.р. Кошкинский (2006-2007 г.р. среди команд юношей);

«Волга» г.о. Сызрань (2008-2009 г.р. среди команд юношей);

«Волга» г.о. Сызрань (2010-2011 г.р. среди команд юношей);

«Метеор» г.о. Новокуйбышевск (2012-2013 г.р.);

«Дубрава» м.р. Волжский (2008-2009 г.р. среди сельских команд);

«Дубрава» м.р. Волжский (2010-2011 г.р. среди сельских команд).

Фото: департамент информационной политики СО