В Самарской области Карту болельщика оформили 63 тысячи человек

138

В прошедшую субботу, 23 сентября, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в перерыве матча 9 тура РПЛ между командами «Крылья Советов» и «Сочи» наградили 63-тысячного заявителя, оформившего Карту болельщика в МФЦ. Счастливой обладательнице Карты в подарок досталась клубная футболка.



С 4 июля 2022 года наличие карты обязательно для покупки билетов и абонементов на матчи Российской Премьер-лиги. Сервис позволяет сделать доступ на матчи удобным и безопасным. Самарцы и гости города могут оформить Карту болельщика с помощью биометрии или загранпаспорта полностью в формате онлайн. Для этого нужно установить официальное приложение «Госуслуги. Карта болельщика».



Сохраняется возможность оформления Карты болельщика через портал «Госуслуги» и в отделениях МФЦ Самарской области, а в день домашних матчей вблизи стадиона работает мобильный центр МФЦ, который принимает исключительно на оформление Карты.

Фото: минспорта СО