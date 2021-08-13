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В Самарской области День физкультурника в этом году отметят в онлайн-формате
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В Самарской области День физкультурника в этом году отметят в онлайн-формате

13 августа 2021 14:45
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В программу праздничных мероприятий включены онлайн-турнир, конкурсы и челлендж, рассчитанные на различные возрастные и социальные группы населения.

14 августа в России отмечают День физкультурника. Традиционно в мероприятиях, приуроченных к празднованию, участвуют все, кто имеет отношение к спорту: тренеры, студенты и выпускники профильных учебных заведений, люди, которые ведут здоровый образ жизни. В Самарской области в Дне физкультурника ежегодно принимают участие свыше десяти тысяч человек. 

К сожалению, реалии этого года внесли коррективы в традиционный формат праздника. Исходя из напряженной эпидемиологической обстановки и следуя рекомендациям, действующим по результатам работы оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области, было принято решение организовать праздник в онлайн-формате. В программу праздничных мероприятий включены онлайн-турнир, конкурсы и челлендж, рассчитанные на различные возрастные и социальные группы населения.

14 августа в 12:00 состоится командный онлайн-турнир «Шахматная семья». К участию в турнире допускаются жители Самарской области, прошедшие регистрацию на сайте chessking.com. Турнир пройдет в соответствии с правилами шахмат ФИДЕ, с необходимой коррекцией, учитывающей особенности игры в Интернете.

Также 14 августа стартует онлайн-конкурс «Спортивная семья – здоровая семья». Участниками конкурса могут стать семейные команды, сформированные из ближайших родственников. Для участия команды записывают видеоролики с выполнением различных элементов комплекса упражнений «Утренняя зарядка» и размещают их в личных аккаунтах в любой из социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм») с хештегом #спорткоманда63. В информации к видеоролику должны содержаться: фамилия семейной команды и населённый пункт. Принять участие в конкурсе можно до 17 августа.

До 15 августа самарцев в возрасте от 6 до 15 лет приглашают принять участие в конкурсе рисунков «90 лет ГТО». Поучаствовать приглашают тех, кто не равнодушен к идеям здорового образа жизни и участия в комплексе ГТО. Для участия необходимо выполнить рисунки по заданной теме – «90 лет движению ГТО; семейные традиции участия в комплексе ГТО» – и разместить фотографии рисунков на официальной странице регионального оператора комплекса ГТО в социальной сети «ВКонтакте» – «ГТО в Самарской области», в конкурсном альбоме. Оценивать работы будут в двух возрастных группах: 6-10 лет и 11-15 лет.

До 17 августа в социальных сетях будет проходить челленжд «Стань олимпийцем» в рамках пропаганды физической культуры. Для участия необходимо опубликовать свои тренировки и поделиться спортивными достижениями, отмечая хештег #спорткоманда63.

14 августа в 12:00 на интернет площадках стадиона «Солидарность Самара Арена»: instagram.com/samaraarena_official/ и vk.com/samara.arena_official пройдет стрим-марафон: онлайн мастер-классы по растяжке, аэробике, силовой тренировке, йоге и многим другим спортивным направлениям, а также состоится беседа с нутрициологом. Приглашенный гость мероприятия – Александр Кудашев – самарский пловец, участник олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата Европы. Чтобы принять участие в мероприятии необходимо быть подписанным  на аккаунт @samaraarena_official. 

По итогам всех мероприятий самые лучшие и активные участники будут награждены ценными призами от министерства спорта Самарской области.

«Поздравляю работников спортивной отрасли, ветеранов спорта, тренеров, спортсменов и всех любителей спорта с Днём физкультурника! – обратился Сергей Кобылянский, министр спорта Самарской области в преддверии праздника. – На сегодняшний день, создание условий для укрепления здоровья граждан и увеличения продолжительности жизни россиян - одно из  стратегических национальных приоритетов нашего государства. Деятельность Минспорта области направлена на то, чтобы у каждого жителя губернии была возможность заниматься физической культурой и спортом в доступных и комфортных условиях. Будьте здоровы!».

За последние годы в Самарской области наблюдается положительная динамика по количеству занимающихся спортом, увеличилось число тех, кто ведет активный и спортивный образ жизни независимо от возраста и профессии. Благодаря особому вниманию со стороны Правительства региона, и личному контролю Губернатора Дмитрия Азарова, по всей губернии для любителей спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» строятся современные спортивные объекты – многофункциональные спорткомплексы, ледовые арены и физкультурно-оздоровительные площадки, проводятся массово-спортивные соревнования и мероприятия, которые объединяют жителей Самарского региона различных возрастов.

 

Теги: Мероприятия онлайн-формат самарская область

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