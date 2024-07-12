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В Самарской области аккредитованы 126 региональных спортивных федераций

12 июля 2024 13:28
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В Самарской области аккредитованы 126 региональных спортивных федераци

Министерство спорта Самарской области проводит работу по аккредитации региональных федераций по видам спорта. По состоянию на июль 2024 года в регионе действуют 126 федераций.

Среди них федерации по базовым для Самарской области и массовым видам спорта, федерации по адаптивным видам, а также по совсем новым, пока еще не получившим широкой популярости, но имеющим своих поклонников видам спорта: например, спортивное программирование, роуп скиппинг (спортивная скакалка) или гонки дронов (беспилотных воздушных судов). Кроме того, Самарская область стала четвертым регионом, где появилась федерация флаинг диска, также известного как фрисби.

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