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В Самаре в «МТЛ Арена» прошел спортивный фестиваль «Дружба народов»

14 ноября 2023 19:56
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Сегодня в 63 регионе проживает более 150 национальностей. Спорт их объединяет, формируя желание жить в мире и согласии.

В минувшие выходные в универсальном комплексе «МТЛ Арена» прошел спортивный фестиваль «Дружба народов», приуроченный ко Дню народного единства. В нем приняли участие 16 команд национальных общественных организаций Самарской области, которые поборолись за медали в соревнованиях по мини-футболу и волейболу.

Сегодня в 63 регионе проживает более 150 национальностей. У каждой своя культура и свои неповторимые черты. Спорт их объединяет, формируя желание жить в мире и согласии.

Итоги турнира по мини-футболу:
«Дуслык» - золото;
«Зубры» - серебро;
«Салават Юлаев» - бронза.

Итоги турнира по волейболу:
«Союз армянской молодежи» - золото;
«Всероссийский конгресс узбеков» - серебро;
«Ватан» - бронза.

 

Фото:   пресс-служба министерства спорта Самарской области

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