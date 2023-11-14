В Самаре в «МТЛ Арена» прошел спортивный фестиваль «Дружба народов»

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В минувшие выходные в универсальном комплексе «МТЛ Арена» прошел спортивный фестиваль «Дружба народов», приуроченный ко Дню народного единства. В нем приняли участие 16 команд национальных общественных организаций Самарской области, которые поборолись за медали в соревнованиях по мини-футболу и волейболу.



Сегодня в 63 регионе проживает более 150 национальностей. У каждой своя культура и свои неповторимые черты. Спорт их объединяет, формируя желание жить в мире и согласии.



Итоги турнира по мини-футболу:

«Дуслык» - золото;

«Зубры» - серебро;

«Салават Юлаев» - бронза.



Итоги турнира по волейболу:

«Союз армянской молодежи» - золото;

«Всероссийский конгресс узбеков» - серебро;

«Ватан» - бронза.

Фото: пресс-служба министерства спорта Самарской области