В Самаре состоялись областные соревнования по триатлону в дисциплине «дуатлон»

13 сентября на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» состоялись областные соревнования по триатлону в дисциплине «дуатлон».

Спортсмены преодолевали дистанции по возрастным группам:

взрослые: 5 км бег + 20 км велогонка + 2,5 км бег

юниоры 2 км бег + 8 км велогонка + 1 км бег

дети 1 км бег + 5 км велогонка + 1 км бег

Среди взрослых в абсолютном зачете победителями стали:

Женщины:

Екатерина Половинкина - 1:11:30.262

Юлия Дегтярева - 1:13:59.584

Анастасия Голева - 1:14:24.402

Мужчины:

Антон Спиридонов - 00:57:32.577

Андрей Майоров - 00:58:26.090

Дмитрий Хабибуллин - 00:58:45.431

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО