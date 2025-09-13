В Самаре состоялись областные соревнования по триатлону в дисциплине «дуатлон»

13 сентября на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» состоялись областные соревнования по триатлону в дисциплине «дуатлон».
Спортсмены преодолевали дистанции по возрастным группам:
взрослые: 5 км бег + 20 км велогонка + 2,5 км бег
юниоры 2 км бег + 8 км велогонка + 1 км бег
дети 1 км бег + 5 км велогонка + 1 км бег
Среди взрослых в абсолютном зачете победителями стали:
Женщины:
Екатерина Половинкина - 1:11:30.262
Юлия Дегтярева - 1:13:59.584
Анастасия Голева - 1:14:24.402
Мужчины:
Антон Спиридонов - 00:57:32.577
Андрей Майоров - 00:58:26.090
Дмитрий Хабибуллин - 00:58:45.431
Фото: Максим Калинкин/минспорта СО