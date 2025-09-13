Я нашел ошибку
Главные новости:
Все желающие смогут сделать прививку от гриппа.
14 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный медицинский комплекс
Разработка базируется на использовании методики SBIRT — скрининга, мотивации, направления на лечение.
Самарские специалисты создали компьютерную программу для ранней помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством
Спортсмены преодолевали дистанции по возрастным группам.
В Самаре состоялись областные соревнования по триатлону в дисциплине «дуатлон»
На платформе ДЭГ проголосовали уже 80% зарегистрировавшихся избирателей
На платформе ДЭГ проголосовали уже 80% зарегистрировавшихся избирателей
20 и 21 сентября в Самаре состоится областной турнир «Шахматная семья»
20 и 21 сентября в Самаре состоится областной турнир «Шахматная семья»
Появилась программа Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самарской области
Появилась программа Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самарской области
Фильмы, посвященные истории Самары, покажут ко Дню города на набережной
Фильмы, посвященные истории Самары, покажут ко Дню города на набережной
Мошенники после блокировки в мессенджерах стали звонить на стационарные телефоны
Мошенники после блокировки в мессенджерах стали звонить на стационарные телефоны
В Самаре состоялись областные соревнования по триатлону в дисциплине «дуатлон»

13 сентября 2025 14:41
102
Спортсмены преодолевали дистанции по возрастным группам.

13 сентября на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» состоялись областные соревнования по триатлону в дисциплине «дуатлон».

Спортсмены преодолевали дистанции по возрастным группам:

взрослые: 5 км бег + 20 км велогонка + 2,5 км бег
юниоры 2 км бег + 8 км велогонка + 1 км бег
дети 1 км бег + 5 км велогонка + 1 км бег

Среди взрослых в абсолютном зачете победителями стали:

Женщины:
Екатерина Половинкина - 1:11:30.262
Юлия Дегтярева - 1:13:59.584
Анастасия Голева - 1:14:24.402

Мужчины:
Антон Спиридонов - 00:57:32.577
Андрей Майоров - 00:58:26.090
Дмитрий Хабибуллин - 00:58:45.431

 

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО

