В Самаре прошла Спартакиада трудовых коллективов Самарской области

В универсальном комплексе «МТЛ Арена» прошла Спартакиада трудовых коллективов Самарской области.
В соревнованиях приняли участие пять команд: АО «АВТОВАЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», АО РКЦ «Прогресс», «Газпром РГК и ГРО Самара», и ООО «Самарский Стройфарфор». Победителей определяли в шести дисциплинах: плавание, стрельба, настольный теннис, шахматы, волейбол и перетягивание каната.
Общекомандное первенство:
АО «АВТОВАЗ» г.о. Тольятти;
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»;
АО РКЦ «Прогресс».
Фото: минспорта СО