В Самаре прошла Спартакиада трудовых коллективов Самарской области

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В универсальном комплексе «МТЛ Арена» прошла Спартакиада трудовых коллективов Самарской области.



В соревнованиях приняли участие пять команд: АО «АВТОВАЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», АО РКЦ «Прогресс», «Газпром РГК и ГРО Самара», и ООО «Самарский Стройфарфор». Победителей определяли в шести дисциплинах: плавание, стрельба, настольный теннис, шахматы, волейбол и перетягивание каната.



Общекомандное первенство:

АО «АВТОВАЗ» г.о. Тольятти;

АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»;

АО РКЦ «Прогресс».

Фото: минспорта СО