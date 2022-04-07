В Самаре прошла областная спартакиада среди молодежи допризывного возраста

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В общекомандном первенстве приняли участие 25 команд (сборные клубов по месту жительства, школьных спортивных клубов, центров патриотического воспитания детей и молодежи) из 23 муниципальных образований Самарской области. Возраст участников 14-17 лет.



В соревнованиях по физической подготовке участникам спартакиады необходимо было выполнить прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, бег на 60 и 1500 метров, поднимание туловища из положения лежа, а также стрельбу из электронного оружия с дистанции 10 метров из положения стоя.



В рамках состязаний по военной подготовке учитывались командные результаты по программам: разборка и сборка автомата на время и строевая подготовка.



Общекомандный зачет:

ГБПОУ СО "Отрадненский нефтяной техникум" (г.о. Отрадный);

Военно-патриотический клуб "Гвардия" (м.р. Богатовский);

МАУ "Дом молодежных организаций" (м.р. Алексеевский).

Фото: минспорт СО