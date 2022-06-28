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В Самаре завершился Чемпионат МВД РФ по мини-футболу
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В Самаре завершился Чемпионат МВД РФ по мини-футболу

28 июня 2022 14:57
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В котором приняли участие 735 сотрудников органов внутренних дел из 64 регионов страны.

С 20 по 25 июня в Самаре прошел десятый, юбилейный Чемпионат МВД России по мини-футболу среди территориальных органов МВД России на региональном уровне, управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, в котором приняли участие 735 сотрудников органов внутренних дел из 64 регионов страны. Чемпионат прошел при активной поддержке Самарская областная федерация футбола.

В торжественной церемонии открытия Чемпионата на стадионе «Волга» приняли участие заместитель начальника отдела организации физической подготовки и спорта ДГСК МВД России Дмитрий Русанов, заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов и директор Академии футбола «Крылья Советов», заместитель председателя областной федерации футбола Сергей Марушко.

Юрий Александрович поприветствовал участников, отметив, что в этом году поставлен рекорд по количеству команд и игроков, пожелал всем честных и красивых игр.

Заместитель начальника отдела организации физической подготовки и спорта ДГСК МВД России Дмитрий Русанов рассказал об истории становления Чемпионата и отметил, что футбол любят во всех городах и субъектах России, а для сотрудников ОВД это не только спортивный досуг, но и отличный способ сплочения коллектива в командной игре.

За пять дней на спортивных площадках гостеприимной Самары прошло 182 захватывающие игры. Судейскую бригаду, в которую вошли арбитры из нескольких регионов России, возглавил главный судья Сергей Корольков.

Накал страстей на поле возрастал с каждым проведенным матчем, болельщики поддерживали свои команды и давали им заряд энергии, а сами игроки выкладывались на все 100 % для того, чтобы их команда оказалась в числе лучших.

Уровень подготовки спортсменов высоко оценил и директор Академии футбола «Крылья Советов» (Академия «Крылья Советов») , заместитель председателя областной федерации футбола Сергей Марушко: «Сотрудники органов внутренних дел не просто любят футбол, но и играют на профессиональном уровне, видна отличная подготовка и стремление к победе». Нам удалось поговорить с игроком сборной Ростовской области, который не пропустил ни одной игры со дня образования Чемпионата.

После игр у гостей Самары была возможность пообщаться с коллегами и познакомиться с местными достопримечательностями и красотами Волжских берегов. Самарские полицейские подготовили для них экскурсии по городу и прогулки по Волге.

В упорной и бескомпромиссной борьбе командные места на десятом, юбилейном Чемпионате МВД России по мини-футболу в г. Самаре распределись следующим образом:

1 группа

1 место – ГУ МВД России по Московской области ;
2 место – МВД Татарстана ;
3 место – ГУ МВД России по Краснодарскому краю .

2 группа

1 место – УМВД России по Владимирской области;
2 место – Мвд-По Республике-Калмыкия ;
3 место - Амурская полиция .

Футбольная команда хозяев Чемпионата в результате упорной борьбы заняла 4 место среди команд 1 группы, показав красивую и честную игру. Также решением главной судейской коллегии были выбраны и награждены победили в различных номинациях.

Финальные игры были наполнены волнением, напряженным трудом и стали праздником профессионального мастерства и дружбы. Почетные гости поздравили с заслуженными наградами победителей и призеров Чемпионата, вручив им кубки и медали, и пожелали всем участникам крепкого здоровья, счастья, удачи, новых побед и успехов в службе. В завершение мероприятия всех присутствующих ждала насыщенная концертная программа, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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