В Самаре завершилось строительство крытого футбольного манежа.

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Стало известно, когда он начнет работать. Об этом шла речь на заседании комитета самарской Губдумы по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму

— Сейчас рабочие устраняют замечания государственной инспекции строительного надзора. Ввести объект в эксплуатацию планируется 29 марта этого года, — рассказала министр спорта Лидия Рогожинская.

Напомним, крытый футбольный манеж возвели около стадиона «Солидарность Самара Арена». В новом спортобъекте предусмотрели футбольное поле 105х68 метров и трибуны на 500 мест. Также там будут раздевалки для команд, два разминочных зала, судейские комнаты, пресс-центр, тренажерный зал, кабинет врача, гардеробы, буфет и др., пишет Самара-КП