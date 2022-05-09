В Самаре завершились Всероссийские соревнования по синхронному плаванию "Принцесса Волги"

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В традиционном турнире приняли участие свыше 350 спортсменов из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и других регионов страны. В состав сборных команд субъектов вошли мальчики и девочки (до 13 лет), юноши и девушки (13-15 лет), мужчины и женщины (15 лет и старше). Участники соревнований разыграли награды в спортивных дисциплинах: соло, дуэт, группа и комби.



Титул "Принцесса Волги" завоевали:

Анастасия Кузнецова (Самарская область, девочки до 13 лет);

Амалия Белоглазова (Республика Татарстан, девушки 13-15 лет);

Попова Валерия (Республика Татарстан, женщины 15 лет и старше).

Фото: скриншот видео