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В Самаре завершились Всероссийские соревнования по чир спорту

8 июня 2022 13:01
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В Самаре завершились Всероссийские соревнования по чир спорту

В Самаре в универсальном комплексе «МТЛ Арена» завершились Всероссийские соревнования по чир спорту «Волжские просторы-2022». В турнире приняли участие 2093 спортсмена из 25 субъектов Российской Федерации. Возраст участников – от 8 лет и старше. Медали разыгрывали в спортивных дисциплинах: «чир-джаз», «чир-фристайл», «чир-хип-хоп»; «чирлидинг» и других. На сегодняшний день танцевальный спорт – один из самых массовых видов спорта губернии, который ежегодно привлекает тысячи детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Победители и призеры турнира:

1 место – Сборная Самарской области (чир-фристайл-группа, юниоры/юниорки);

1 место – Волохова Полина, Коваленко София («Династия» г. Тольятти, чир-фристайл-двойка, юниорки/юниоры);

1 место — «DESTA» г. Тольятти (чир-фристайл-группа, девушки/юноши);

1 место – «DESTA» г. Тольятти (чир-фристайл-группа, девочки/мальчики);

1 место – Куракина Арина, Максименко Анна («DESTA», г. Тольятти, чир-джаз-двойка, юниорки/юниоры);

2 место – Амосова Анастасия, Ложкина Полина («Династия» г. Тольятти, чир-джаз-двойка, женщины/мужчины);

2 место – «DESTA» г. Тольятти (чир-джаз-группа, девушки/юноши);

2 место – Бакиева Эмилия, Рыбальская Елизавета («DESTA» г. Тольятти, девочки/мальчики);

3 место – «ИДЕАЛ» г. Самара (чир-фристайл-группа, девочки/мальчики).

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