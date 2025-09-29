Я нашел ошибку
Главные новости:
В нем будет размещено диагностическое отделение.
В Самаре на 3-й Просеке возводят диагностический модуль поликлиники №14
Прощание состоится 30.09.2025 в 10:00 в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова.
В Самаре скончался врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, Игорь Антропов 
Кирилл Пульвер стал двукратным призером соревнований.
В Самаре встретили призера ЧМ по паралимпийскому плаванию Кирилла Пульвера
В Анапе завершился Кубок России по пляжному футболу 2025 года. Победителем стал «Кристалл» из Санкт-Петербурга.
Игрок пляжных «Крыльев Советов» - лучший бомбардир Кубка России
Самарскую область в сборной России представит ученик 10 класса «Самарского регионального центра для одаренных детей» Иван Миронов.
Дмитрий Чернышенко: Международное движение по финансовой безопасности вовлекло уже более 6 млн человек
Самарская область представляет на своем стенде передовые разработки и продукцию ведущих предприятий.
Делегация Самарской области участвует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.
В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии»
Выполнившим условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
Больше 28 тысяч жителей Самарской области приняли участие в акции «Плати – не ПЕНЯй!»
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В Самаре встретили призера ЧМ по паралимпийскому плаванию Кирилла Пульвера

29 сентября 2025 17:48
72
Кирилл Пульвер стал двукратным призером соревнований.

Сегодня рейсом из Москвы в Самару вернулся член паралимпийской сборной России по плаванию Кирилл Пульвер.

В составе команды самарец принял участие в чемпионате мира по паралимпийскому плаванию, который проходил с 21 по 27 сентября в Сингапуре.

Состязались 580 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями и с нарушением зрения из разных стран мира.

Российские спортсмены завоевали 21 золотую, 20 серебряных и 19 бронзовых наград в различных дисциплинах.

Кирилл Пульвер стал двукратным призером соревнований. Он выиграл бронзу на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем в классе S5.

В аэропорту «Курумоч» спортсмена приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, тренер Вячеслав Ленский, представители областного Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, муниципальной СШОР №8 городского округа Самара, родные и близкие.

Кирилл поделился впечатлениями от участия в чемпионате мира и ближайшими планами, среди которых участие в XIII международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава» и подготовка к чемпионату Европы по паралимпийскому плаванию, запланированному в июле 2026 года.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Весь список