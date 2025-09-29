В Самаре встретили призера ЧМ по паралимпийскому плаванию Кирилла Пульвера

72

Сегодня рейсом из Москвы в Самару вернулся член паралимпийской сборной России по плаванию Кирилл Пульвер.

В составе команды самарец принял участие в чемпионате мира по паралимпийскому плаванию, который проходил с 21 по 27 сентября в Сингапуре.

Состязались 580 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями и с нарушением зрения из разных стран мира.

Российские спортсмены завоевали 21 золотую, 20 серебряных и 19 бронзовых наград в различных дисциплинах.

Кирилл Пульвер стал двукратным призером соревнований. Он выиграл бронзу на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем в классе S5.

В аэропорту «Курумоч» спортсмена приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, тренер Вячеслав Ленский, представители областного Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, муниципальной СШОР №8 городского округа Самара, родные и близкие.

Кирилл поделился впечатлениями от участия в чемпионате мира и ближайшими планами, среди которых участие в XIII международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава» и подготовка к чемпионату Европы по паралимпийскому плаванию, запланированному в июле 2026 года.

Фото: минспорта СО