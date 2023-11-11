В Самаре впервые стартовал детский турнир по следж-хоккею

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Впервые в столице губернии проходит межрегиональный турнир по следж-хоккею на призы благотворительного фонда «Преобразование». В нем принимают участие четыре команды: «Ракета» (Самара), «Ладья» (Омск), «Крылья мечты» (Пенза) и «Волчата» (Тамбов).



Соревнования проводятся в поселке Мехзавод на ледовом катке «Салют». В рамках церемонии открытия состоялась презентация новой тольяттинской команды «Лада-следж».



«В Самарской области проводится большая работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор региона Дмитрий Игоревич Азаров лично уделяет внимание этому вопросу», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: скрин видео/предоставлено минспорта СО