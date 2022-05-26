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В Самаре впервые состоится всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Губернатора»

26 мая 2022 13:56
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В Самаре впервые состоится всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Губернатора».

Соревнования пройдут в СКК «Дворец спорта» с 3 по 6 июня 2022 года. В турнире примут участие более тысячи юных спортсменов в возрасте от шести до семнадцати лет из 21 региона страны: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Костромской, Пермской, Архангельской, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской, Волгоградской, Псковской, Тюменской и Тульской областей, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Ингушетии, Краснодарского края и Самарской области. Свою команду представит также Казахстан.

Открытый турнир позволит спортсменам повысить уровень своего мастерства в соревнованиях по тхэквондо и кикбоксингу (в разделах ORIGINAL и POINT-CONTACT), в ринговых разделах кикбоксинга (FULL-CONTACT и K-1), а также в двух разделах бразильского джиу-джитсу (GI и NO-GI).

 «Я рад, что со всей страны к нам приедут юные бойцы, чтобы проявить спортивный характер и волю к победе. Надеюсь, что фестиваль единоборств «Кубок Губернатора» станет настоящим праздником не только для участников турнира, но и для зрителей. Самарская область уделяет особое внимание развитию и популяризации детско-юношеского спорта. И я уверен, что грядущий турнир станет событием, способным привлечь к занятиям спортом ещё больше мальчишек и девчонок. Сейчас в регионе благодаря реализации национальных проектов для этого создаются все условия», – заявил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Организаторы спортивного фестиваля – Правительство Самарской области, Самарская региональная федерация тхэквондо ИТФ и клуб единоборств «Витязь».

«Кубок Губернатора» объединит юных спортсменов, выступающих в различных видах единоборств, и в этом уникальность грядущего спортивного фестиваля. И пусть не все его участники в будущем станут профессиональными спортсменами, но я уверен, что они вырастут порядочными и целеустремленными людьми. А это главная задача развития детско-юношеского спорта. Очень важно, что в рамках фестиваля состоится турнир по адаптивному тхэквондо, в котором примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Не сомневаюсь, что эти ребята станут примером для многих своих сверстников в том, как можно преодолевать трудности на пути к своей цели»,– отметил почётный гость фестиваля, член бюро Центрального совета Союза машиностроителей России Владимир Аветисян.

Торжественная церемония открытия «Кубка Губернатора» состоится 4 июня 2022 года. Помимо соревнований юных спортсменов зрителей ждут бои звезд единоборств и концерт группы D’Black Blues Orchestra.

«Я с удовольствием еду в Самару на «Кубок Губернатора» и приглашаю всех на этот масштабный фестиваль. Я тоже выйду на татами на бой с Романом Лукашевичем. Приходите болеть за меня и за будущих чемпионов, которые приедут в город на Волге со всей России», – сообщил один из участников фестиваля, легендарный боец, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон.

Почетными гостями фестиваля единоборств станут: президент Федерации тхэквондо ИТФ России Сергей Сейранов, член бюро Центрального совета Союза машиностроителей России, почетный гражданин Самары Владимир Аветисян, первый вице-президент федерации тхэквондо ИТФ России Юрий Калашников, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, боец смешанных единоборств Джефф Уильям Монсон.

Организаторы планируют, что фестиваль единоборств «Кубок губернатора» станет в Самаре традиционным.

Место проведения: г. Самара, СКК «Дворец Спорта» (ул. Молодогвардейская, 222).

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