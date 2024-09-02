В Самаре впервые пройдут соревнования "Стальная воля"

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С 4 по 8 сентября 60 команд людей с инвалидностью и ОВЗ сыграют на всероссийских соревнованиях по футболу в Самаре.



Матчи пройдут в семи дисциплинах:

· футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины, юноши);

· футбол ампутантов (мужчины);

· футбол глухих (мужчины, женщины, юноши);

· мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины, юноши);

· мини-футбол слепых (В1; мужчины, женщины);

· ПОДА-футбол на электроколясках (юноши);

· трансплант-футбол (мужчины).



Игры будут проходить на тренировочных полях "Солидарность Самара Арены" и в спорткомплексе "МТЛ Арена".



Открытие состоится 5 сентября. В церемонии примут участие:

· Алексей Смертин - экс-капитан сборной России по футболу, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС;

· Юрий Борзаковский - Олимпийский чемпион по легкой атлетике, член комитета по социальной ответственности РФС;

· Андрей Каряка - лучший бомбардир "Крыльев Советов" в истории чемпионатов России по футболу;

· представители администрации Самарской области, ПФК "Крылья Советов", ФК "Акрон" и спонсоров.



Соревнования по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ "Стальная воля" проводятся Российским футбольным союзом при поддержке Министерства спорта РФ, Паралимпийского комитета РФ и федераций, развивающих адаптивный спорт: Общероссийской спортивной федерации спорта глухих, Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием ЦП, Всероссийской федерации спорта слепых, Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.