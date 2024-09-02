В Самаре впервые пройдут соревнования "Стальная воля"

С 4 по 8 сентября 60 команд людей с инвалидностью и ОВЗ сыграют на всероссийских соревнованиях по футболу в Самаре.
Матчи пройдут в семи дисциплинах:
· футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины, юноши);
· футбол ампутантов (мужчины);
· футбол глухих (мужчины, женщины, юноши);
· мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины, юноши);
· мини-футбол слепых (В1; мужчины, женщины);
· ПОДА-футбол на электроколясках (юноши);
· трансплант-футбол (мужчины).
Игры будут проходить на тренировочных полях "Солидарность Самара Арены" и в спорткомплексе "МТЛ Арена".
Открытие состоится 5 сентября. В церемонии примут участие:
· Алексей Смертин - экс-капитан сборной России по футболу, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС;
· Юрий Борзаковский - Олимпийский чемпион по легкой атлетике, член комитета по социальной ответственности РФС;
· Андрей Каряка - лучший бомбардир "Крыльев Советов" в истории чемпионатов России по футболу;
· представители администрации Самарской области, ПФК "Крылья Советов", ФК "Акрон" и спонсоров.
Соревнования по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ "Стальная воля" проводятся Российским футбольным союзом при поддержке Министерства спорта РФ, Паралимпийского комитета РФ и федераций, развивающих адаптивный спорт: Общероссийской спортивной федерации спорта глухих, Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием ЦП, Всероссийской федерации спорта слепых, Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.