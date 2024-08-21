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В Самаре во Дворце спорта с 23 по 25 августа пройдет фестиваль "Хоккей на Волге". (0+)



В программе:



Турнир среди мальчиков 2016-2017 годов рождения

Время: 23 августа, с 10:00 до 12:30

Участники: ХК ЦСК ВВС СШОР-1 (Самара), ХК "Титан" (Самара), ХК "Академия" (Усть-Кинельский), ХК "Лада" (Тольятти)



Выставочные матчи по следж-хоккею

Время: 24 и 25 августа, с 9 утра

Участники: сборная Самарской области (ЦСК ВВС-следж и "Лада"-следж), сборная ПФО "Больше чем спорт", СХК "Нижний Новгород", "Легион" (Ростов-на-Дону), "СКА-Стрельна" (Санкт-Петербург)



Предсезонный турнир среди клубов ВХЛ

Время: 23 августа в 14:15 и 19:15, 24 и 25 августа - в 15:00 и 18:45

Участники: ЦСК ВВС (Самара), "Олимпия" (Кирово-Чепецк), "Ижсталь" (Ижевск), "Челны" (Набережные Челны)



Вход свободный (при наличии свободных мест).

Фото: минспорта СО