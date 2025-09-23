Я нашел ошибку
Главные новости:
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику.
«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы
В Чапаевске участники очистили от бытового мусора одно из наиболее популярных мест отдыха горожан - причал.
Полицейские региона присоединились ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
В Самаре в минувшие выходные прошел областной турнир «Шахматная семья»

23 сентября 2025 13:59
171
В Самаре в минувшие выходные прошел областной турнир «Шахматная семья»

В Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского в минувшие выходные прошел областной турнир «Шахматная семья».

Участие приняли 32 команды из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Шигонского района. Участники команд - члены одной семьи, один из которых должен быть не старше 18 лет.

Победителями стали:
1️⃣ Андрей Осипов, Михаил Осипов - 15 очков
2️⃣ Андрей Черноземов, Михаил Черноземов - 15 очков
3️⃣ Полина Петина, Елизавета Петина - 13 очков
4️⃣ Денис Сосновский, Артём Сосновский - 11,5 очков
5️⃣ Дмитрий Мусиенко, Иван Мусиенко - 11 очков.

Фото Федерация шахмат Самарской области

