В Самаре в минувшие выходные прошел областной турнир «Шахматная семья»

В Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского в минувшие выходные прошел областной турнир «Шахматная семья».

Участие приняли 32 команды из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Шигонского района. Участники команд - члены одной семьи, один из которых должен быть не старше 18 лет.

Победителями стали:

Андрей Осипов, Михаил Осипов - 15 очков

Андрей Черноземов, Михаил Черноземов - 15 очков

Полина Петина, Елизавета Петина - 13 очков

Денис Сосновский, Артём Сосновский - 11,5 очков

Дмитрий Мусиенко, Иван Мусиенко - 11 очков.

Фото Федерация шахмат Самарской области