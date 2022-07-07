В Самаре, Тольятти и Новосемейкино можно бесплатно заниматься цигун в парках и скверах

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Самарская Федерация Ушу при поддержке ООО «СамЭСК» реализует проект «Здоровое лето». В рамках проекта жители Самары, Тольятти и пгт Новосемейкино Красноярского района могут бесплатно заниматься оздоровительной китайской гимнастикой и физкультурой на свежем воздухе.

Занятия ведут подготовленные в рамках проекта общественные инструкторы. На тренировках в парках и скверах будут даваться базовые упражнения гимнастики цигун, которые улучшают самочувствие и укрепляют здоровье, повышают работоспособность и помогают преодолеть стресс. Также занятия будут полезны людям старшей возрастной группы.

В программе занятий: суставная разминка и гимнастика, общеукрепляющие упражнения для спины и ног, работа с чувством баланса, легкая растяжка, дыхательные упражнения.

Проект продлится до конца сентября (по погодным условиям).

РАСПИСАНИЕ

САМАРА

Сквер им. В.И.Фадеева (ул. Осипенко)

- вт, чт 18.30-19.30

Инструктор Наталья Головко, +7-927-757-33-84

Загородный парк

- пн, ср 9.00-10.00, площадка недалеко от колеса обозрения

Инструктор Надежда Луптакова, +7-906-125-48-57

- пт 19.00-20.00, вс 10.00-11.00, площадка у центрального входа

Инструктор Светлана Марченкова, +7-996-623-51-09

Парк Дружба,

- пн, ср 19.00-20.00 (с 11 июля)

Инструктор Юлия Лахнова, +7-919-808-08-06

Парк Воронежские озера

- вт, чт 16.30-17.30 (с 12 июля)

Инструктор Юлия Вилюжанина, +7-902-518-27-15

Сквер им. А. Невского (Зубчаниновка)

- вт, чт 19.00-20.00

Инструктор Ольга Краснухина, +7-927-008-40-96

ТОЛЬЯТТИ

Парк на ул. Л. Чайкиной

- пн 9.00-10.00

Комсомольский район, лесопарковая зона за больницей 4 (на площадке у новых турников)

- чт 9.00-10.00

Тренер Альфия Минвалиевна Колбасина, +7-927-895-62-07

пгт НОВОСЕМЕЙКИНО, Красноярский район

Площадка около озера

- вт, пт 7.00- 8.15.

Инструктор Светлана Серова, +7-927-657-23-47