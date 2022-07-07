В Самаре, Тольятти и Новосемейкино можно бесплатно заниматься цигун в парках и скверах

Самарская Федерация Ушу при поддержке ООО «СамЭСК» реализует проект «Здоровое лето». В рамках проекта жители Самары, Тольятти и пгт Новосемейкино Красноярского района могут бесплатно заниматься оздоровительной китайской гимнастикой и физкультурой на свежем воздухе.
Занятия ведут подготовленные в рамках проекта общественные инструкторы. На тренировках в парках и скверах будут даваться базовые упражнения гимнастики цигун, которые улучшают самочувствие и укрепляют здоровье, повышают работоспособность и помогают преодолеть стресс. Также занятия будут полезны людям старшей возрастной группы.
В программе занятий: суставная разминка и гимнастика, общеукрепляющие упражнения для спины и ног, работа с чувством баланса, легкая растяжка, дыхательные упражнения.
Проект продлится до конца сентября (по погодным условиям).
РАСПИСАНИЕ
САМАРА
Сквер им. В.И.Фадеева (ул. Осипенко)
- вт, чт 18.30-19.30
Инструктор Наталья Головко, +7-927-757-33-84
Загородный парк
- пн, ср 9.00-10.00, площадка недалеко от колеса обозрения
Инструктор Надежда Луптакова, +7-906-125-48-57
- пт 19.00-20.00, вс 10.00-11.00, площадка у центрального входа
Инструктор Светлана Марченкова, +7-996-623-51-09
Парк Дружба,
- пн, ср 19.00-20.00 (с 11 июля)
Инструктор Юлия Лахнова, +7-919-808-08-06
Парк Воронежские озера
- вт, чт 16.30-17.30 (с 12 июля)
Инструктор Юлия Вилюжанина, +7-902-518-27-15
Сквер им. А. Невского (Зубчаниновка)
- вт, чт 19.00-20.00
Инструктор Ольга Краснухина, +7-927-008-40-96
ТОЛЬЯТТИ
Парк на ул. Л. Чайкиной
- пн 9.00-10.00
Комсомольский район, лесопарковая зона за больницей 4 (на площадке у новых турников)
- чт 9.00-10.00
Тренер Альфия Минвалиевна Колбасина, +7-927-895-62-07
пгт НОВОСЕМЕЙКИНО, Красноярский район
Площадка около озера
- вт, пт 7.00- 8.15.
Инструктор Светлана Серова, +7-927-657-23-47