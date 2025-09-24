В Самаре стартовало первенство России по боулингу среди спортсменов с нарушением слуха

119

Соревнования будут проходить с 24 по 27 сентября. В них принимают участие спортсмены от 14 до 21 года из восьми регионов России - Москвы, Санкт-Петербурга, республики Крым, Волгоградской, Московской, Пензенской, Тульской и Самарской области.

Нашу команду представляют пять спортсменов. В прошлом году сборная Самарской области стала бронзовым призером первенства в командном зачете и в этом году планирует вести борьбу за самые высокие места.

По итогам первенства будет формироваться юниорский состав сборной России по спорту глухих в дисциплине «боулинг».

На церемонии открытия участников приветствовал председатель областной Спортивной федерации спорта глухих Сергей Доркичев.

Фото: минспорта СО