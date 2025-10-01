В Самаре стартовало обучение волонтёров форума «Россия — спортивная держава»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время на обоих объектах завершены основные этапы строительства: возведены каркасы, крыши и стены.
В Красноярском районе до конца года откроются два новых ФАПа
В соревнованиях среди мужчин приняли участие 68 сильнейших шашистов из 24 регионов страны, среди них 13 гроссмейстеров.
Олег Дашков - призер чемпионата России по русским шашкам
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком. 
В регионе начался отопительный сезон
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 госпитализированы.
ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.61
-0.26
EUR 96.86
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре стартовало обучение волонтёров форума «Россия — спортивная держава»

1 октября 2025 13:58
102
В Самаре стартовало обучение волонтёров форума «Россия — спортивная держава»

В Самарской области стартовал один из ключевых этапов подготовки волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» — обучение. Очные занятия проходят в Центре привлечения и подготовки волонтёров в Самаре с конца сентября по 19 октября. После чего участников ждёт практическая отработка навыков на объектах форума в Самаре и Тольятти.

Программа обучения включает три модуля. Первый — ориентационный — помогает волонтёрам понять структуру форума, формат работы, задачи команд и особенности взаимодействия с организаторами. Здесь отрабатываются базовые сценарии, навыки работы с гостями, понимание своей роли в общем потоке событий.

Второй блок – «Гостеприимство и туризм» – готовит волонтёров к взаимодействию с гостями: как правильно консультировать, как вести себя в стрессовой ситуации, как поддерживать доброжелательную атмосферу. В этом модуле большое внимание уделяется краеведению и истории региона — участники знакомятся с основными туристическими маршрутами, знаковыми местами, культурными особенностями Самарской области, чтобы уметь достойно представить регион гостям форума.

Финальный этап — функциональное обучение. Волонтёры выходят на площадки проведения форума и осваивают на практике задачи своего направления.

«Обучение — это важнейший этап формирования волонтёрского корпуса. Именно там мы узнаём наших кандидатов: как человек работает в команде, как реагирует в нестандартных ситуациях, насколько уверен в себе и готов к роли волонтёра. Тренинги помогают не только освоить функционал, но и понять, кому какая задача подойдет лучше. Именно на этом этапе формируется команда, которая станет лицом Международного форума», — рассказала руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров Юлия Рябева.

Обучение волонтёров проводят тренеры неформального образования. Все они прошли предварительный отбор. Программа строится на разборах примеров — всё максимально приближено к реальным условиям. Тренеры — специалисты с опытом подготовки команд на форумах, спортивных и деловых мероприятиях.

«Мы разбираем реальные ситуации: как сориентировать человека в незнакомом городе, как вежливо урегулировать конфликт, как сработать в час пик на входной группе. Важно, чтобы у ребят выработался навык действовать уверенно и спокойно — это основа качественного сервиса», — отметила Мария Журба, тренер Центра.

Всего на площадках Самары и Тольятти будет задействовано 1 000 волонтёров. Корпус  формируется по двум направлениям: волонтёры организационного комитета и волонтёры города-организатора. Первые работают на площадках форума, вторые помогают сориентироваться в городе, консультируют на вокзалах, в аэропорту, гостиницах и на объектах спортивной программы. Первые смены начнутся 18 октября.

XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт с 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре и Тольятти. Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс.

Фото - Центр привлечения и подготовки волонтёров Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
44
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
175
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
384
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1415
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
359
Весь список