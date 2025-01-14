В Самаре стартовали Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба»

109

13 января в спортивном комплексе «Орбита» стартовал городской этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Турнир учрежден в 1964 году заслуженным советским тренером по хоккею Анатолием Тарасовым. Соревнования подарили российскому и мировому хоккею целое созвездие выдающихся мастеров этого вида спорта – Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов.

В городском этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» принимают участие 13 команд в четырех возрастных категориях: младшая, средняя, старшая и юниорская группы.

По итогу первого дня турнира золотым призером среди ребят юниорской группы в возрасте 15-16 лет стала команда из Красноглинского района «Чайка-1». Во второй день соревновались участники старшей категории. Здесь победу одержала также команда «Чайка-1» Красноглинского района. В последующие дни сразятся дети младшей и средней категорий в возрасте 10-11 лет и 12-13 лет соответственно.

Победители всех возрастных групп будут представлять Самару на региональном этапе соревнований.