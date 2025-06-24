В Самаре стартовал отборочный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета России среди команд следственных управлений Приволжского федерального округа

148

Сегодня, 24 июня, в универсальном комплексе «МТЛ-Арена» в Самаре состоялась торжественная церемония открытия отборочного этапа Всероссийской спартакиады Следственного комитета России среди следственных управлений Приволжского федерального округа, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

В мероприятии приняли участие руководитель отделения организации культурно-досуговой и спортивно-массовой работы управления общественно-политической работы Следственного комитета России Михаил Исайко, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Павел Олейник.

От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Правительства Самарской области к участникам спартакиады обратился первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.

«Для меня большая честь приветствовать Вас на гостеприимной и радушной самарской земле. Желаю вам успешного выступления на Спартакиаде, новых спортивных достижений и побед!» — отметил Михаил Смирнов.

Павел Олейник поздравил участников с открытием спортивного праздника.

«Мы благодарим всех организаторов, которые сделали возможным проведение игр. Надеемся, что спортивное мероприятие запомнится интересными, захватывающими моментами, станет для всех источником вдохновения, новых знакомств и незабываемых эмоций. От всей души желаю вам честной борьбы, ярких побед и незабываемых впечатлений! Удачи на соревнованиях, и пусть сильнейшие покажут себя достойно!» — напутствовал руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

На протяжении трех дней около 300 представителей следственных управлений Следственного комитета России в составе 12 команд из Самарской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областей Республик Башкортостан Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашской Республике, а также Центрального межрегионального следственного управления на транспорте поборются за призовые места в семи видах спорта – баскетболу, волейболу, мини-футболу, легкой атлетики, шахматам, настольном теннисе и плавании.