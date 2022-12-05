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Среди участников – сильнейшие российские керлингисты, участники Олимпийских игр и чемпионатов мира.
В Самаре стартовал Кубок России по керлингу среди мужских команд
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В Самаре стартовал Кубок России по керлингу среди мужских команд

5 декабря 2022 16:29
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Среди участников – сильнейшие российские керлингисты, участники Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Вчера, 4 декабря, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» стартовал Кубок России по керлингу среди мужских команд. В турнире принимают участие 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской, Новосибирской, Челябинской областей, Красноярского и Краснодарского краев. Среди участников – сильнейшие российские керлингисты, участники Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Кубок России в Самарской области проходит впервые. Его проведение стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт - норма жизни». Новый облик Дворец спорта на Молодогвардейской получил в 2021 году. В современном объекте появился керлинг-центр, который стал единственным в ПФО. Четыре дорожки 44,5 м в длину и 4,32 м в ширину позволяют не только профессионально тренироваться, но и проводить соревнования всероссийского уровня.

Правительством региона и лично губернатором Дмитрием Азаровым уделяется большое внимание отрасли спорта и созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня. Детско-юношеский спорт - один из ключевых элементов, обеспечивающий вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, их физическое развитие, воспитание и подготовку, формирование и укрепление их здоровья. Так, в январе 2022 года в ГАУ «СШОР № 1» открыто специализированное отделение керлинга. В спортивную школу зачисляют детей с 8 лет, занятия проходят бесплатно, предоставляется весь необходимый спортивный инвентарь.

«Мы рады видеть в нашем спортивном объекте сильнейших спортсменов. Уверена, что проведение Кубка России послужит дополнительным стимулом для развития керлинга в нашем регионе», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В составах команд выступят скип олимпийской сборной по керлингу на Олимпиаде в Пекине Сергей Глухов, призер чемпионата мира Александр Еремин, четырехкратный чемпион России Алексей Тимофеев и многие другие.

«Мы очень рады, что стартовал Кубок России. За время тренировочных мероприятий мы изрядно успели соскучиться по полноценному соревновательному процессу. Поэтому с удовольствием выходим на каждую игру. В Самаре красивая площадка, хороший лед, за что отдельное спасибо айсмейкерам», - подчеркнул участник Кубка России 2022, бронзовый призер чемпионата мира, шестикратный чемпион России Александр Еремин.

На основании регламента соревнований на первом этапе команды поделены на две группы по 8 команд в каждой, играют по круговой системе. На втором этапе пройдут игры плей-офф: полуфиналы, финал и матч за третье место. Завершится турнир 8 декабря, после него в борьбу вступят женщины.

Отметим, Федерация керлинга России основана в 1991 году. На сегодняшний день количество занимающихся в стране превысило 10 тысяч человек.

 

Фото:   ru.freepik.com

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