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В турнире участвуют все желающие. На одной площадке встречаются как опытные игроки, так и начинающие любители баскетбола.
В Самаре состоялся суперфинал весеннего этапа Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3×3
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В Самаре состоялся суперфинал весеннего этапа Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3×3

23 апреля 2023 15:51
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В турнире участвуют все желающие. На одной площадке встречаются как опытные игроки, так и начинающие любители баскетбола.

В субботу, 22 апреля, в самарском спорткомплексе «МТЛ Арена»  состоялся  суперфинал весеннего этапа Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3. Традиционно в турнире, организованном по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, принимали участие любительские команды со всей губернии.

Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3 проводится с 2021 года. Идея главы региона по организации этих соревнований была поддержана президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. В турнире участвуют все желающие. На одной площадке встречаются как опытные игроки, так и начинающие любители баскетбола. Отборочные этапы проводятся в различных городах, а сильнейшие команды играют в суперфинале, который всегда становится ярким спортивным праздником.

В этом году весенний этап Лиги Губернатора проходил в Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске. Лучшие команды встретились 22 апреля в Самаре в «МТЛ Арене». Победителями весеннего этапа турнира в соревнованиях женских команд стали баскетболистки СамГТУ. «Участвую в лиге Губернатора не первый раз. Мне очень нравится этот турнир, и не только мне. Это прекрасные соревнования, которые развивают баскетбол в нашей области. Все больше людей у нас занимаются баскетболом, в том числе благодаря проведению Лиги губернатора», — отметила игрок команды СамГТУ Дарья Львова.

Среди мужских команд первое место заняла команда «Рос-Нива» из Тольятти. «Лига Губернатора набирает обороты, очень интересные соревнования.  Высокий уровень проведения турнира, и с каждым разом все лучше и лучше. Огромное спасибо Дмитрию Игоревичу Азарову за такой турнир, за внимание и развитие баскетбола в нашем регионе, за то, что появляются новые спортплощадки», — сказал игрок «Рос-Нивы» Александр Бонакер.

Традиционно в рамках Суперфинала состоялись соревнования «Тихий баскетбол» — среди спортсменов с ограничениями по здоровью.

Лига Губернатора стартовала летом 2021 года и сразу же стала одним из самых востребованных турниров для самарских любителей баскетбола. «Лига Губернатора Самарской области — это лучший турнир по баскетболу в нашем регионе. Очень хорошая организация, много команд. Это классно! В других областях таких турниров нет», — отметил постоянный участник лиги Губернатора  Иван Лезин.

Вице-президент федерации баскетбола Самарской области, президент БК «Самара» Камо Погосян уверен, что проведение Лиги Губернатора способствует развитию баскетбола в регионе.

«Инициатива Дмитрия Игоревича Азарова, который предложил два года назад сделать такой турнир, уже дает свои результаты: растет массовость этих соревнований, все больше команд играет, ребята с огромным желанием и радостью принимают участие в Лиге Губернатора, — сказал Камо Погосян. — Конечно, турнир способствует  привлечению жителей региона всех возрастов к занятию спортом, к тому, чтобы молодежь вела здоровый образ жизни. Для любителей баскетбола – это возможность соревноваться в хороших условиях. Хочу поблагодарить Дмитрия Игоревича за его внимание  и поддержку баскетбола».

В Самарской области баскетбол – один из самых массовых видов спорта, им занимается порядка 40 тысяч человек.  В регионе круглогодично проводятся различные соревнования, среди них наиболее значимые турнир Samara Open памяти Юрия Павловича Тюленева и Лига Губернатора. Строится спортивная инфраструктура – как новые ФОК, так и уличные спортплощадки. В Самарской области выстроена система развития баскетбола – от массового, любительского и детско – юношеского уровня до профессиональных клубов. Женские и мужские команды БК «Самара» выступают в  высших лигах российского баскетбола, показывают высокие результаты. Так, мужская команда в этом сезоне дебютировала в Единой лиге ВТБ, женская команда в прошлом сезоне вышла в Премьер-лигу и по итогам минувшего чемпионата вошла в ТОП-5 лучших клубов страны. Регулярно успехов добиваются команды по баскетболу 3х3, юношеские  и молодежные составы.

«Как человек, который родился в Самаре, я горжусь, что Самара настолько баскетбольный город. Баскетбол у нас активно развивается – как любительский, так и профессиональный. Это заслуга  руководства региона, — считает игрок БК «Самара» и сборной России, чемпион Европы (до 16 лет) и мира (до 19 лет) Дарья Курильчук. — Самара любит баскетбол, а баскетбол любит Самару. Столько у нас соревнований проводится. Лига губернатора объединяет много любителей баскетбола, у них есть возможность насладиться любимой игрой. Спасибо за этот турнир организаторам».

 

Фото:  ru.freepik.com

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