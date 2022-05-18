В Самаре состоялся первый детский фестиваль тэг-регби "Матч! Регби"

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В Самаре на стадионе "Салют" (пос. Мехзавод) состоялся первый детский фестиваль тэг-регби "Матч! Регби".



В фестивале приняли участие ученики 3, 4, 5 и 6 классов из 8 самарских общеобразовательных школ. В старшей возрастной группе победителем турнира стала команда МБОУ "Школа №146". На втором месте вторая команда МБОУ "Школа №122". На третьем - первая команда МБОУ "Школа №122". Следующий фестиваль по тэг-регби запланирован на осень 2022 года.



Тэг-регби — бесконтактная разновидность регби. Важными плюсами которой, являются минимальный риск получения травмы и простота правил, что позволит каждому ребенку с легкостью в них разобраться. В этой игре нет схваток и вбрасывания мяча из аута, а также запрещены захваты. Цель команды, не владеющей мячом (команда защиты), предотвратить продвижение атакующей команды, срывая ленты с игрока, владеющего мячом.

Фото: минспорт СО