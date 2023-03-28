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В Самаре состоялся Кубок по волейболу, приуроченный к 100-летию Общества «Динамо»

28 марта 2023 10:35
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В Самаре состоялся Кубок по волейболу, приуроченный к 100-летию Общества «Динамо»

В турнире приняли участие 9 команд сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.

18 апреля 2023 года Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» исполнится 100 лет. На протяжении многих лет организация ежегодно проводит соревнования среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности. Участие в состязаниях подобного рода закаляет характер, воспитывает командный дух и готовность биться за результат.

На днях в областной столице состоялся кубок самарского «Динамо» по волейболу, в котором приняли участие 9 команд правоохранительных органов и органов безопасности: ГУ МВД России по Самарской области, Управление Росгвардии, Местная тольяттинская городская организация «Динамо», У МВД России по г. Самаре, ЦССИ ФСО России в Самарской области, УФСБ России по Самарской области, СЛУ МВД России на транспорте, СЮИ ФСИН России, УФСИН России по Самарской области. Соревнования продлились 2 дня: в первый – прошли игры в группах, по итогам которых команды, занявшие 1-2 места, приняли участие во втором дне состязаний.

Борьба была напряженной и зачастую непредсказуемой. С первых минут команды не давали друг другу возможности вырваться в лидеры и получить легкую победу. Но, как бы спортсмены ни старались, первое место только одно.

После двухдневного марафона волейбольных баталий командные места распределились следующим образом:

1 место – ГУ МВД России по Самарской области;

2 место – СЛУ МВД России на транспорте;

3 место – СЮИ ФСИН России.

Первый заместитель председателя Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» полковник внутренней службы Олег Лукьянов поздравил команды с отличными результатами и от лица председателя Самарского «Динамо» начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова вручил заслуженные кубки, медали и дипломы.

 

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