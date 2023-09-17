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В Самаре состоялся футбольный турнир памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

17 сентября 2023 13:15
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В Самаре состоялся футбольный турнир памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

16 сентября 2023 года на стадионе «Металлург» в городе Самаре состоялся футбольный турнир памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

В соревнованиях приняли участие 16 команд: СУ СК РФ по Самарской области, УФСБ России по Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области, Управления Росгвардии по Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области, УФСИН России по Самарской области, СЮИ ФСИН России, ЦССИ ФСО, УФНС по Самарской области, ГУ ФССП Самарской области, Прокуратуры Самарской области, Самарской таможни, а также команды Самарского отделения Сбера, ветеранов ПФК «Крылья Советов», СВВАУЛ и Самарского областного суда.

Турнир был организован при поддержке Самарской областной федерации футбола, правительства Самарской области.

Все команды-участники были разбиты на 4 группы. Несмотря на то, что в свой группе команда следственного управления заняла первое место, она не смогла занять призовое место в турнире. Однако, сотрудники следственного управления достойно проявили себя на протяжении всех соревнований, демонстрируя целеустремленность и настойчивость.

На торжественной церемонии закрытия всем командам-участникам вручили призы, а командам-победителям - медали и кубки, сообщает СУ СК.

Теги: Футбол

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