В Самаре состоялся фестиваль ГТО среди семейных команд

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В Самаре в ФОКе «Маяк» состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди семейных команд.

В фестивале приняли участие команды из 14 муниципальных образований региона – из городов Самара, Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск, Кинель, Октябрьск, Чапаевск, а также из Безенчукского, Большечерниговского, Кинельского, Клявлинского, Сергиевского, Челно-Вершинского, Шенталинского районов Самарской области.

В каждой команде соревновались три человека – папа, мама и ребенок в возрасте 9-10 лет, также в фестивале участвовали бабушки и дедушки. В числе участников соревнований были чемпионы прошлогоднего фестиваля семья Ибрагимовых из Тольятти и победительница общего зачета первых всероссийских Игр ГТО в 2020 году Мария Серенкова из Безенчука.

Открывал соревнования министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский, который пожелал участникам спортивных успехов и поблагодарил за воспитание подрастающего поколения в традициях патриотизма, любви к родине и активного образа жизни. Перед началом фестиваля министр вручил знаки отличия комплекса ГТО шестерым детям, выполнившим нормативы в прошлом году. Первыми лауреатами комплекса ГТО, получившими знаки из рук министра, стали Полина Белозерцева, Ирина Казакова, Анастасия Ракшина, Ксения Самсонова, Даниил Сурков и Петр Голец.

Затем началась спортивная программа фестиваля. Команды соревновались в многоборье ГТО: выполняли отжимания, прыжки в длину, наклоны, подъемы туловища из положения лежа и проплывали 50 метров. После прошла семейная эстафета по плаванию «Всей семьей к победе!», где родители преодолевали по 25 метров каждый свободным стилем, а затем плыли вместе с надувной лодкой, в которой сидел ребенок. А в рамках конкурсной программы фестиваля состоялся конкурс поделок, посвященных 90-летию комплекса ГТО.

В многоборье ГТО победителем соревнований стала команда семьи Ибрагимовых из Тольятти. В эстафете по плаванию первое место заняла команда семьи Серенковых из Безенчукского района. В личном зачете многоборья ГТО победили Сабина Ибрагимова (Тольятти) среди девочек, Матвей Евенко (Большечерниговский район) среди мальчиков, Мария Серенкова (Безенчукский район) среди женщин и Владимир Ильмушкин (Челно-Вершинский район) среди мужчин.

Победители и призеры фестиваля награждены кубками, дипломами, медалями и ценными призами министерства спорта Самарской области, а также сертификатами от партнера фестиваля. Все участники фестиваля получили сувенирную продукцию министерства.

«Здоровый образ жизни – это отлично, я веду его сама и подаю пример детям и внукам, и решила поддержать свою семью на этом фестивале, — рассказала Вера Ковязина, участница команды Сергиевского района. – Я всю жизнь в спорте, более 45 лет проработала учителем физкультуры. В Советском Союзе я сама выполняла нормативы ГТО и принимала их у детей, очень рада возрождению движения ГТО в настоящее время. И я, и моя семья регулярно участвуем в тестированиях. Вижу, что сейчас к комплексу ГТО стали подходить даже серьезнее, чем в советские времена. Проводятся не только тестирования, но и фестивали, дети серьезно готовятся к выполнению нормативов, а взрослые идут вслед за ними. Мне, как работнику физической культуры, это очень нравится», — сказала она.

Организатором фестиваля комплекса ГТО среди семейных команд выступили министерство спорта Самарской области и ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий».