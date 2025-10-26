В Самаре состоялись соревнования по зимнему плаванию

115

В Самаре на Полевом спуске в субботу прошли чемпионат области и фестиваль по зимнему плаванию «Волжский ледяной Кубок 2025». Температура воды в Волге в эти дни около 12°C.

100 спортсменов из Самарской области, 7 регионов России, а также из Белоруссии и Сербии соревновались на дистанциях:

- 25 метров брассом, баттерфляем и вольным стилем

- 50 метров брассом и вольным стилем

- 100 метров вольным стилем

- эстафета 4х25 вольным стилем

На церемонии открытия участников приветствовал руководитель управления развития физической культуры и массового спорта минспорта Самарской области Дмитрий Чесалин.

Проведение подобных соревнований способствует популяризации активного образа жизни среди различных возрастных категорий населения.

Фото Минспорта региона