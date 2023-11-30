В Самаре состоялись соревнования по самбо, посвященные 100-летию спортивного общества «Динамо»

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Сегодня в учебно-спортивном центре Грация» Самарской областной федерацией самбо совместно с ГУ МВД России по Самарской области были проведены соревнования по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет, посвященные 100-летию со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо».

За победу сражались более 100 юношей и девушек со всей Самарской области. В борьбе за призовые места юные спортсмены проявили свои лучшие качества, мастерство и волю к победе.

Открывая торжественную церемонию награждения, перед присутствующими выступили сотрудники ОРЧ ГЗ областного главка, показав мастер-класс по боевым приемам.

В завершение мероприятия медали и грамоты победителям и призерам вручили почетные гости: и.о. первого вице-губернатора-председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев и заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

Также Александр Михайлович поблагодарил за спортивное воспитание подрастающего поколения и вручил почетные награды ветеранам физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Участники спортивного мероприятия поблагодарили организаторов за возможность показать свои силы и принять участие в состязаниях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО