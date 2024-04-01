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В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по скалолазанию

1 апреля 2024 09:27
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В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по скалолазанию

В Самаре на скалодроме Самарского университета «Луна» состоялись чемпионат и первенство Самарской области по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность».

Спортсмены соревновались в четырех возрастных категориях. Участники 10-12 лет (2011-2014 годов рождения), 14-15 лет (2009-2010 годов рождения), 16-17 лет (2007-2008 годов рождения) разыграли первенство области, участники 18 лет и старше – чемпионат области. На старт вышло 105 спортсменов.

Для каждой категории были подготовлены трассы высотой 9 метров высокого уровня сложности, разные для мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Результаты подсчитывались по контрольной точке, до которой удалось добраться участнику, а также по затраченному на прохождение трассы времени. На прохождение давалась одна попытка.

Победителями первенства в категории 10-13 лет стали Алексей Мазур и Кристина Запевалова, призерами – Иван Калюжнов, Иван Семыкин, Есения Фитискина и Александра Казанцева, в категории 14-15 лет победили Дмитрий Дерюгин и Мария Калюжнова, призерами стали Павел Новиков, Артем Стребков, Ксения Воронина и Марианна Сальникова.

Категория участников 16-17 лет была совмещена со взрослыми. Чемпионами области стали Алексей Зайкин и Ирина Зимарева, призерами - Аркадий Шабашов, Алексей Шалев, Анастасия Егорова (победительница первенства в категории 16-17 лет) и Кристина Тупикова.

В рамках соревнований также состоялся фестиваль скалолазания для мальчиков и девочек до 10 лет в дисциплине «лазание на трудность со страховкой».

Победители и призеры чемпионата и первенства Самарской области войдут в состав сборной региона для участия в чемпионатах и первенствах Приволжского федерального округа и России.

А в Самарской области осенью пройдут соревнования в другой дисциплине скалолазания – боулдеринг.

В нашем регионе скалолазанием в спортивных школах и клубах занимаются около 700 человек. Проведение областных соревнований способствует росту популярности вида спорта и вовлечению в систематические занятия физкультурой и спортом жителей региона, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В Самарской области реализация нацпроектов находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова.

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