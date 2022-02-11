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26 февраля в Самаре состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Напомним, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и проводится ежегодно в первой половине февраля. Однако в этом году в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой распространения COVID-19, сроки гонки решением оперативного штаба были перенесены.

В этом году исполняется 40 лет проведению первых соревнований «Лыжня России». Гонка проводится ежегодно с 1982 года. За свою славную 40-летнюю историю это крупнейшее спортивное мероприятие объединило миллионы любителей лыжного спорта. Каждый участник традиционно получит теплую шапочку с символикой «Лыжня России», а также индивидуальный нагрудный номер. Победители и призеры будут награждены медалями и дипломами.

Центральный старт спортивного мероприятия Самарского региона состоится на территории государственного автономного учреждения Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» (Самарская область, муниципальный район Волжский, городское поселение Смышляевка, территория Лесная, ул. Олимпийская, здание 4). К участию будут допущены лица старше 18 лет при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов:

- QR-код с единого портала государственных услуг;

- сертификат профилактической прививки от COVID-19;

- сведения о перенесенном заболевании COVID-19;

- отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до мероприятия.

Уважаемые участники Всероссийской массовой гонки «Лыжня России»!

Обращаем ваше внимание, что проведение мероприятия возможно только при благоприятном течении ситуации, связанной с угрозой распространения COVID-19. По решению оперативного штаба возможно внесение изменений в условия участия в мероприятии, а также возможна корректировка даты проведения Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» на территории Самарской области. Дополнительная информация о проведении гонки будет публиковаться на интернет-ресурсах министерства спорта Самарской области.