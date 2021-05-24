В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»

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Уникальный полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» уже в пятый раз пройдет 30 мая года в 85 городах России. Ровно в 9:00 по московскому времени на старт выйдут более 100 тысяч бегунов. Организаторы предлагают жителям России пробежать 1 км, 5 км, 10 км и 21 км.

В Самаре мероприятие пройдет рядом со стадионом "Солидарность Арена".



Синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. Беговая столица России определяется по трем критерием отбора: среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города, средней скорости бега участников.



«ЗаБег» – это не просто полумарафон, но и масштабное спортивное мероприятие с множеством развлечений: концертной программой, выставкой спортивного питания, фотозонами, фудкортом, светошумовым представлением и многим другим.



Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Забег.рф.

Фото: минспорта СО