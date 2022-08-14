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В Самаре проводят тестирование детей для определения их способностей к занятию спортом

14 августа 2022 16:12
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На основании анализа более 150 показателей алгоритм системы даст рекомендации по выбору наиболее подходящего спортивного направления для ребенка.

В Самаре реализуется федеральный инновационный проект тестирования детей в возрасте от 6,5 до 12,5 лет для определения их способностей к занятию спортом, в помощь родителям и тренерам в выборе вида спорта для ребенка.

Тестирование проходит в 4 этапа:
Антропометрическое исследование
Функциональное тестирование
Психофизиологическое тестирование
Спортивное тестирование

На основании анализа более 150 показателей алгоритм системы даст рекомендации по выбору наиболее подходящего спортивного направления для ребенка.

Выбор правильной специализации позволит снизить риск отсева ребенка на этапе начальной подготовки, а также сформировать у ребенка устойчивый интерес к занятию физкультурой.

Тестирование проводится по предварительной записи в МБУ "Ладья" по адресу: Самара, ул. Московское шоссе, 125 Б, тел. 9306140.

Запись доступна на сайте.

 

Фото:   администрация Самары

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