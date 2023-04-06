В Самаре прошло открытое первенство по спортивно-кордовым авиационным моделям самолетов «Соколята»

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В минувшие выходные на территории Дворца детского и юношеского творчества прошло открытое первенство по спортивно-кордовым авиационным моделям самолетов «Соколята» в рамках городской Спартакиады технического творчества (3 этап).



Участниками соревнований, организованных педагогами образовательной программы «Авиамоделизм» ДДЮТ, стало 56 юных спортсменов, выступивших в составе 7 команд из шести учреждений дополнительного образования Самары, Новоульяновска, Тольятти.



Соревнования включали три этапа - «воздушный бой», «пилотажные модели», «гоночные модели». По результатам трех этапов командные места распределились следующим образом:



1 место - МБОУДО «ДДЮТ» (Тольятти)



2 место - МБОУДО «Центр дополнительного образования «Меридиан» (Самара)



3 место - МБУДО «Центр детского творчества «Металлург» (Самара).



Убедительных успехов добились воспитанники ДДЮТ в личном первенстве. Победителями и призерами трех этапов стали Александр Полушкин, Алексей Демаков, Даниил Страхов (педагог Владимир Михайлович Страхов).



Экипаж в составе Ильи Сыроваткина И Александра Грунзу (педагог Егор Николаевич Колдуркаев) стал третьим среди старших школьников на этапе «гоночные модели».



Поздравляем с очередными победами юных спортсменов, педагогов и благодарим за фоторепортаж соревнований Евгения Галиуллина.